O gol mais famoso da história do futebol não teve a plasticidade de uma bicicleta ou a potência de um chute no ângulo. Não veio de uma cobrança de falta impecável, de um drible desconcertante. Foi de pênalti. Em uma quarta-feira, no dia 19 de novembro de 1969, às 23h23. Um gol especial por atingir uma marca inédita. Especial por ter acontecido no maior templo do esporte. Especial por ter saído dos pés do jogador que melhor tratou a bola. O gol mais famoso da história foi o milésimo de Pelé.



Feliz de quem teve a oportunidade de estar no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo entre Santos e Vasco, pelo Robertão. Mais de 65 mil pessoas marcaram presença no estádio, em uma partida que não teve transmissão ao vivo na televisão.



O Cruzmaltino abriu o placar com o gol de Beneti, no primeiro tempo. O Peixe empatou com Renê, contra. Aos 33 minutos, Pelé foi derrubado por Fernando, zagueiro vascaíno. O árbitro Manuel Amaro de Lima marcou a penalidade. O camisa 10 foi para a cobrança, deu uma paradinha e chutou no canto esquerdo. O goleiro Andrada chegou a tocar na bola, mas sem sucesso. Aos 34 minutos e 12 segundos, o Rei do Futebol marcou o milésimo gol.



A comemoração não foi com o tradicional soco no ar. Ele foi até o fundo da rede, buscou a bola, a beijou e foi erguido por torcedores - muitos vindos de Três Corações/MG, cidade-natal do craque. A imprensa invadiu o gramado. Pelé deixou seu recado ao mundo: "o povo brasileiro não pode esquecer das crianças". Ainda em campo, deu a volta olímpica com a camisa do...Vasco, estampada com o número 1000 nas costas.



Após o feito, Pelé recebeu um diploma da Fifa, reconhecendo a marca histórica. O Rei também ganhou outros diversos presentes. Um deles especial, com a comemoração do milésimo gol sendo feita em um show do cantor Wilson Simonal, amigo pessoal do craque que estava no estádio no dia do milésimo gol.



Pelé guardou a bola do jogo, a camisa do Santos e o uniforme comemorativo do Vasco no cofre de um banco. As atividades do Senado Federal foram paralisadas para receber o craque. Na Câmara, a sessão foi suspensa para que os deputados pedissem autógrafos. Em Brasília, ele desfilou em um carro do Corpo de Bombeiros.





Milésimo jogo



No dia 3 de dezembro de 1972, Pelé chegou a outra marca de mil. Agora, de jogos. O feito ocorreu na Vila Belmiro, na derrota santista por 2x1 perante o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

