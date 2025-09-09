A- A+

Futebol Confira como foram os jogos entre Náutico e Guarani por quadrangulares nacionais nos últimos 50 anos Timbu e Bugre se enfrentam duas vezes em em torneios do mesmo formato do atual, em 2025, valendo o acesso à Série B

Pela terceira vez nos últimos 50 anos, Guarani e Náutico vão se enfrentar em um formato de quadrangular. Em 2025, as equipes, ao lado de Brusque e Ponte Preta, brigam na Série C do Campeonato Brasileiro por duas das quatro vagas disponíveis para a Série B 2026. Os demais lugares serão ocupados pelos dois melhores do outro bloco, que tem Caxias, Floresta, Londrina e São Bernardo.



1982

Na segunda fase da Série A de 1982, Náutico e Guarani se encontraram na segunda fase, no Grupo J. Além deles, estavam na chave Grêmio e Maringá.

Na segunda rodada, Guarani e Náutico se enfrentaram no Brinco de Ouro. O Bugre venceu por 2x0. O primeiro gol foi marcado por Careca, aos três minutos, aproveitando rebote do goleiro Jairo em cobrança de falta. Detalhe: a batida foi de um dos ídolos da história alvirrubra, Jorge Mendonça, que vestiu a camisa do Timbu entre 1973 e 1975.

Ariovaldo ampliou o placar para o Guarani. No fim, Lupercínio, do Náutico, sofreu um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, mas mandou para fora. No jogo da volta, nos Aflitos, empate em 2x2. Os pernambucanos marcaram com Dimas e Cláudio Marques. Os paulistas fizeram com Marcelo e Jorge Mendonça. O Bugre avançou em primeiro e o Timbu foi desclassificado, ficando em terceiro.

2005

Náutico e Guarani se encontraram no primeiro quadrangular da Série B 2005. Na chave, estavam também Marília e Portuguesa. Timbu e Bugre jogaram na segunda rodada, no Brinco de Ouro. Os pernambucanos golearam por 4x1.

Romualdo, de cabeça, abriu o placar. Bruno Carvalho bateu cruzado para ampliar. Jonas anotou o do Guarani, mas, ainda no primeiro tempo, o Timbu ampliou para 3x1, novamente com Bruno. Na reta final, Davi toca de letra e Cleisson solta uma bomba para fechar a goleada.

Na volta, nos Aflitos, Romualdo marcou o gol da vitória por 1x0. O Timbu, ao lado da Portuguesa, avançou para o quadrangular final. O Guarani foi eliminado.

2025

Neste ano, as equipes jogam pela segunda rodada do quadrangular, neste sábado, nos Aflitos. O Náutico não perde do Bugre em casa desde 1989 e vem empolgado após derrotar o Brusque por 1x0, no Augusto Bauer. O time campineiro perdeu por 1x0 para a Ponte Preta na abertura da fase.

