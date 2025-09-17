Confira como foram os últimos jogos entre Náutico e Ponte Preta por quadrangulares nacionais
Timbu e Macaca voltam a se enfrentar neste sábado (20), nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular da Série C
Náutico e Ponte Preta se encontrarão mais uma vez em jogos dentro do formato de quadrangular. Situados em uma das duas chaves da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, os clubes já tiveram confrontos decisivos valendo acessos no passado - à época, o que estava em jogo era uma vaga na Série A. Confira o histórico.
Leia também
• Hélio dos Anjos avalia derrota do Náutico contra o Guarani: "Maior problema foi a bola parada"
• Patrick Allan teve uma lesão articular e deverá desfalcar o Náutico na fase decisiva, diz treinador
• Náutico perde em casa para o Guarani na segunda partida da fase decisiva
1988
Na Série B 1988, Náutico e Ponte Preta se encontraram no quadrangular da quarta fase, no grupo que também tinha Americano e Inter de Limeira. Nos Aflitos, o Timbu venceu por 2x1. Na volta, no Vali Chaves, os clubes empataram em 1x1.
No fim, o Náutico terminou em segundo na chave, avançando para a final diante do Inter de Limeira. O Timbu foi o vice-campeão do torneio ao perder por 2x1 para os paulistas. A Ponte ficou em terceiro.
1997
Na terceira fase da Série B 1997, Ponte e Náutico estavam no mesmo grupo, que também tinha CRB e Gama. Nos confrontos diretos, dois resultados de 3x1, sendo um para cada clube, com os ganhadores jogando como mandante.
Na fase final, valendo o acesso, o Náutico venceu a Ponte por 3x0, nos Aflitos. O jogo da volta foi na sexta rodada, com um empate em 1x1. Resultado suficiente para a Macaca subir de divisão, em segundo. O Timbu ficou em terceiro, sem celebrar o acesso.
Neste ano, Náutico e Ponte Preta se enfrentaram na primeira fase da Série C, nos Aflitos, com vitória da Macaca por 1x0. A última vitória do Timbu como mandante diante do adversário foi na Copa do Brasil de 2018, por 1x0, na Arena de Pernambuco.
Desde a reabertura dos Aflitos, no final de 2018, o Náutico não vence a Ponte Preta em casa. São três derrotas e um empate.
Classificação
No quadrangular, os paulistas estão na liderança, com seis pontos. O Timbu é o terceiro, com três, mesma pontuação do Guarani, em segundo, mas com desvantagem dos pernambucanos no saldo de gols (1x-1).
Segundo o site “Chance de Gol”, o clube que terminar o quadrangular com 11 pontos terá 99% de probabilidade de conseguir subir de divisão. Com 10, o número cai para 97%.