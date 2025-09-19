A- A+

Futebol Confira como será o esquema de mobilidade para partida entre Santa Cruz e Maranhão, na Arena Jogo que vale vaga na final da Série D ocorre neste sábado (20), às 19h30

Com o acesso garantido na Série C, o Santa Cruz segue buscando uma vaga na final que vale o título da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral enfrenta o Maranhão neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, pelo jogo de volta da semifinal do torneio.

Em vantagem depois da vitória por 1 a 0, em São Luís (MA), no último domingo (14), o Tricolor terá o apoio da torcida - o time já conta com mais de 30 mil ingressos vendidos -, para consolidar a boa temporada.

Para chegar até a Arena, os torcedores terão a opção de pegar o transporte público, que terá esquema especial para a partida.

No caso do Metrô do Recife, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que atenderá a demanda dos torcedores e fará um monitoramento no início do jogo através do sistema de câmeras, podendo injetar mais trens caso exista a necessidade.

Após o final da partida, a CBTU também afirmou que haverá um esquema especial com trens reservas na Estação Camaragibe, que serão usados para agilizar o escoamento de torcedores concentrados na estação Cosme e Damião. As Linhas Centro e Sul funcionarão até às 23h.





No caso das linhas de ônibus, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) também realizará uma operação especial para o duelo.

A linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 17h, com tarifa no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30), que poderá ser paga com todos os cartões VEM ou em dinheiro e terá distribuição de pulseiras.

Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, se necessário, poderá haver reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens.

Confira o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.



