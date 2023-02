Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa; United, Arsenal e Juventus são favoritos

A- A+

Após a fase de playoffs, que teve como destaque a eliminação do Barcelona para o Manchester United, a Uefa sorteou nesta sexta-feira (24) os confrontos das oitavas de final da Liga Europa.

Os principais confrontos ficaram com os representates ingleses. Líder da Premier League, o Arsenal vai encarar o Sporting. Já o Manchester United terá como adversário o Betis. Outra camisa de peso da competição, a Juventus disputará com o Freiburg.

Um dos duelos vai envolver figuras conhecidas do futebol brasileiro. Fenerbahçe e Sevilla vão colocar os técnicos Jorge Jesus e Jorge Sampaoli frente a frente. Os outros confrontos são: Roma x Real Sociedad, Bayer Leverkusen x Ferencváros, Shakhtar Donetsk x Feyenoord e Union Berlin x Union SG.

Todos os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

*Os times do lado esquerdo jogam a primeira partida dentro de casa



Union Berlin x Union SG (Bélgica)

Sevilla x Fenerbahçe

Juventus x Freiburg

Bayer Leverkusen x Ferencváros (Hungria)

Sporting x Arsenal

Manchester United x Betis

Roma x Real Sociedad

Shakhtar Donetsk x Feyenoord

As partidas de ida da Liga Europa iniciam a partir do dia 9 de março. A volta é na semana do dia 16. Um novo sorteio será realizado para decidir as quartas de final. A grande final está prevista para 31 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste.

