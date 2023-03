A- A+

Copa do Nordeste Confira data e horário de Sport x Santa Cruz pela Copa do Nordeste O Clássico das Multidões pelo Nordestão estava marcado para o dia 17 de fevereiro, mas foi adiado por coincidir com a abertura do Carnaval

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na última quinta-feira (02), a data e horário para o Clássico das Multidões pela Copa do Nordeste. Sport e Santa Cruz vão se enfrentar, pela 4° rodada da competição, no dia 18/03, às 17h30, na Ilha do Retiro.

O confronto estava marcado inicialmente para o dia 17 de fevereiro, mas foi adiado por coincidir com a abertura do Carnaval no Recife. A solicitação para a não realização do jogo foi feita pelas forças de Segurança Pública do Estado de Pernambuco.

Na nova data do Clássico das Multidões, 18/03, o Santa Cruz tinha compromisso contra o Central, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O jogo já foi adiado pelo Federação Pernambucana de Futebol (FPF), mas ainda não tem um dia definido.

Sport e Santa Cruz se enfrentam pelo Pernambucano antes da partida do Nordestão. O Clássico das Multidões pelo Estadual acontece no dia 11/03, às 16h30, na Ilha do Retiro.

