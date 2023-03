Confira dias e horários dos confrontos dos clubes pernambucanos pela Copa do Brasil 2023

A- A+

Na manhã deste sábado (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da próxima fase, com as datas e horários dos jogos já definidos. Com emoção, Santa Cruz, Náutico e Retrô conquistaram vagas para a segunda fase da Copa do Brasil e garantiram R$ 900 mil cada. Agora, também de olho nos cofres, o desafio é continuar avançando.

A segunda fase será em duas janelas. As primeiras partidas acontecerão entre os dias sete e nove de março, enquanto os últimos jogos serão entre os dias 14 e 16 do mesmo mês.

O Retrô será o primeiro time de Pernambuco a entrar em campo na competição nacional. Na próxima quarta-feira (8), a Fênix enfrentará a Tombense, em em Muriaé-MG, a partir das 21h30. No dia seguinte, será a vez do Náutico entrar em campo, recebendo o Vila Nova -GO nos Aflitos, às 19h.

Já na segunda janela, o Santa Cruz terá uma missão mais difícil. A Cobra Coral visitará o América-MG, time da Série A. A bola rola às 21h30 e o local ainda não foi definido.

Confira abaixo a programação dos confrontos:

08/03 (quarta-feira)

Tombense x Retrô-PE – às 21h30

09/03 (quinta-feira)

Náutico x Vila Nova-GO – às 19h

14/03 (terça-feira)

América-MG x Santa Cruz – às 21h30

