Confira escalação e onde assistir Real Madrid e Atlético de Madrid pela Copa do Rei

Nesta quinta-feira (26), o Derby de Madrid será a partida de maior destaque das quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. Real e Atlético escreverão mais um capítulo da sua longa rivalidade, em eliminatória de jogo único, no Santiago Bernabéu. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva pelo Star+.

Como chegam as equipes

Depois de uma sequência negativa de três jogos sem vencer e de ter sido derrotado pelo Barcelona na Supercopa da Espanha, o Real Madrid engatou duas vitórias seguidas. Ainda que não tenha convencido tanto, sofrido bastante e não viva seu melhor momento na temporada. Os últimos triunfos serviram para injetar a dose de confiança necessária para os merengues encararem esse derby decisivo.

Por outro lado, Simeone vem tentando gerir a crise e constante pressão no Atlético de Madrid. Muito por conta da má primeira parte da temporada. Os Colchoneros caíram cedo na Champions League, não restando a opção nem de disputar a Europa League. Contudo, o treinador argentino busca o equilíbrio da equipe, além de fazer com que Griezmann, De Paul e Molina repitam suas boas atuações da última Copa do Mundo também no Atleti.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rudiger (Alaba), Mendy; Kross, Modric, Camavinga; Vini Jr, Valverde e Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Hermoso, Savic, Molina; Koke, De Paul, Lemar; Correa, Griezmann e Morata.

