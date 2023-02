A- A+

Duelo de líderes Confira escalações; Bayern recebe Union Berlin em confronto direto pela liderança do Alemão Equipe bávara venceu as últimas dez edições do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique recebe no domingo (26) o Union Berlin no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Alemão, duelo entre o atual campeão e o time revelação da temporada na Alemanha. A bola rola a partir das 13h30.

Com 13 rodadas a disputar, seis equipes estão separadas por apenas cinco pontos no topo da tabela. Bayern, Union Berlin e Borussia Dortmund estão empatados com 43 pontos, à frente de Freiburg (40), RB Leipzig (39) e Eintracht Frankfurt (38).

Sem poder contar com o zagueiro Dayot Upamecano, suspenso para os próximos dois jogos, o técnico do time bávaro, Julian Nagelsmann, terá o retorno do atacante Sadio Mané, que voltou a treinar no último domingo.

Com 100% de aproveitamento em 2023 (oito vitórias entre todas as competições), o Borussia Dortmund pode dormir na liderança isolada da Bundesliga caso empate ou vença fora de casa o Hoffenheim.

Por sua vez, Leipzig e Eintracht fazem jogo de seis pontos na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Prováveis escalações

Bayern de Munique - Técnico: Julian Nagelsmann

Sommer; Pavard, De Ligt e Blind; Coman (Davies), Goretzka, Kimmich e Cancelo; Musiala, Sané e Choupo-Moting (Muller)

Union Berlin - Técnico: Urs Fischer

Ronnow; Doekhi, Knoche e Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni e Roussillon (Giesselmann); Becker e Behrens

