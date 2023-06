A- A+

Futebol Confira escalações e onde assistir ao jogo entre Pouso Alegre e Náutico Equipes duelam neste sábado (3), no Manduzão, às 16h30, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Dia de confronto direto por uma vaga no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (3), no Manduzão, às 16h30, o Náutico visita o Pouso Alegre pela sexta rodada da competição. As equipes estão com sete pontos cada, com os pernambucanos (12º) uma posição dos mineiros (13º) por conta do critério de gols marcados.

Na última quinta (1º), o técnico Fernando Marchiori esboçou a possível escalação do Náutico para o confronto. Adotando um esquema com três zagueiros, o time titular foi formado por Vagner; Denilson, Danilo e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael.

“Cada profissional tem uma maneira de trabalhar. A gente trabalhou a linha de cinco e acho que ficou bacana. Tivemos variações na saída de bola. Não podemos dar muitas armas ao adversário”, afirmou o goleiro Vagner, elogiando Marchiori.

“Ele é um treinador que cobra bastante. Está sendo um bom começo de trabalho. Espero que a gente consiga corresponder nos jogos para conseguir as vitórias o quanto antes para entrarmos na zona de classificação”, completou. Por falar em técnico, quem comanda o Pouso Alegra é Roger, ex-atacante do Sport.

Onde assistir?

O jogo entre Pouso Alegre e Náutico será transmitido no streaming da DAZN

Prováveis escalações

Pouso Alegre

Rafael Pascoal;Nando, Rayan, Renato Vischi e Nathan; Igor Pereira, Carlinhos e Patrick Allan; Alason, Paulo Henrique e César. Técnico: Roger Silva

Náutico

Vagner; Denilson, Danilo e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Local: Manduzão (Pouso Alegre-MG)

Horário: 16h30

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Adilson Gomes de Oliveira e Marcielly Netto (ambos do ES).

Transmissão: DAZN

