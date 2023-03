Confira escalações e saiba onde assistir Real Madrid e Liverpool, jogo de volta da Champions League

A- A+

Depois de uma virada com a cara do Real Madrid na Champions League, pelo placar de 5x2, diante do Liverpool, no Estádio de Anfield, os Galácticos buscarão manter a vantagem no Santiago Bernabéu, a partir das 17h, nesta quarta-feira (15). A partida terá transmissão exclusiva pelo HBO Max.

Duas das mais tradicionais equipes da Europa, Real Madrid e Liverpool têm um longo histórico de confrontos na competição continental mais importante do mundo. Os clubes foram os protagonistas da última final da Champions. Porém, na atual temporada, os clubes vivem momentos muito distintos.

Enquanto o Real Madrid continuou sendo um dos times mais fortes do continente e colecionando bons resultados, o Liverpool vive uma temporada muito aquém das expectativas, oscilando entre os jogos. Além disso, a participação na próxima Liga dos Campeões está bem ameaçada no atual cenário.

No jogo de ida, os primeiros minutos dos Reds foram avassaladores, a equipe inglesa abriu 2x0 em apenas 14 minutos. Porém, os Blancos mostraram o porquê de serem os maiores campeões da Liga. Vini Jr (duas vezes) empatou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Militão e Benzema (duas vezes) fecharam a goleada espanhola.

Para a volta, o Real terá o desfalque de Alaba, lesionado no jogo de ida. Benzema, que não jogou no último fim de semana no Campeonato Espanhol, poderá retornar nesta partida. Por outro lado, o Liverpool não poderá contar com Henderson e Bajcetic, os atletas foram titulares no primeiro encontro das oitavas.

Atrás no placar agregado e com desfalques, Jurgen Kloop sabe da dificuldade que tem para sair vencedor na eliminatória e buscar uma vaga na quartas de final. "Embora só exista 1% de probabilidade, gostaria de tentar, então estamos aqui para jogar contra um adversário muito forte e tentar vencer".

Prováveis escalações

Real Madrid - Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Nacho; Tchouameni, Modric e Kroos; Valverde, Benzema e Vinícius Jr

Liverpool - Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Fabinho e Milner (Elliott); Salah, Diogo Jota, Darwin Nunes e Gakpo

Onde assitir: HBO Max

Horário: 17h

Local: Estádio Santiago Bernabéu (Madrid, Espanha)

