Confira histórico do Náutico no século em mata-matas após vencer o jogo de ida como mandante

Qual o peso da vantagem de vencer a partida de ida em casa de um mata-mata? Para o Náutico, neste século, a vantagem foi fundamental para levar dois troféus estaduais e um nacional. Em contrapartida, não surtiu efeito em alguns confrontos pela Copa do Brasil, além do gosto amargo de um vice-campeonato para o Sport.





A Folha de Pernambuco fez um levantamento dos jogos mata-mata do Náutico neste século em que o clube saiu vencedor como mandante no primeiro confronto – não considerando as partidas sem duelos de volta. Foram 10 encontros no modelo, com sucesso em metade dos casos. Balança que vai pesar para alguns dos lados quando os alvirrubros, que ganharam por 1x0 do Retrô nos Aflitos, na ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, reencontrarem a Fênix, no próximo domingo (17), na Arena de Pernambuco.



As boas recordações do Náutico são na maioria nos jogos valendo título. Em 2001 e 2002, nas finais do Campeonato Pernambucano, o Timbu levantou a taça após vencer o Santa Cruz nos Aflitos. No primeiro caso, triunfo por 2x1, seguido de outro por 2x0, agora no Arruda. No ano seguinte, a vantagem construída foi de 3x0. Suficiente para que, mesmo com a derrota por 2x1 no reduto coral, a conquista fosse assegurada.



No título da Série C em 2019, mais uma vez a vitória nos Aflitos abriu caminho para uma conquista. O Náutico ganhou por 3x1 do Sampaio Corrêa em casa e, no Maranhão, ficou no 2x2.



Na Copa do Brasil de 2006, o Náutico venceu o Coritiba por 2x0 nos Aflitos e, na volta, empatou em 0x0 no Couto Pereira, avançando para a terceira fase. Também pelo mata-mata nacional, em 2018, o Timbu ganhou por 2x1 do Cuiabá como mandante, na ida, e venceu na volta, como visitante, por 1x0, seguindo para a quarta fase. Neste caso, porém, o confronto em casa foi na Arena de Pernambuco.



Outra moeda



A Copa do Brasil também marcou três eliminações do Náutico após o clube sair ganhando no jogo de ida. Em 2005, a equipe venceu o Coritiba por 1x0 no Recife, mas perdeu por 3x0 fora de casa. Três anos depois, triunfo por 3x2 perante o Atlético-MG, nos Aflitos. Na volta, tropeço por 1x0 e desclassificação pelo critério de gols fora. Outro mineiro que eliminou o Alvirrubro foi o Cruzeiro. Ano passado, venceu a Raposa por 1x0 nos Aflitos. Na volta, perdeu por 2x0, no Independência.



As eliminações mais sofridas foram as de 2001 e 2010. No início do século, o Náutico enfrentou o Figueirense pelas quartas de final da Série B. O Timbu ganhou por 2x1 na ida, nos Aflitos, perdendo pelo mesmo placar na volta, em Santa Catarina. Como o Figueira teve melhor desempenho na fase anterior, os pernambucanos ficaram pelo caminho.



Já em 2010, o Náutico fez 3x2 diante do Sport, na final do Campeonato Pernambucano. No duelo seguinte, na Ilha do Retiro, os rubro-negros precisaram apenas de 1x0 para ficar com a taça.

