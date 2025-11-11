A- A+

Futebol Confira histórico de Sport x Flamengo em jogos na Arena de Pernambuco Ao todo, os clubes já jogaram quatro vezes no local, com uma vitória para cada lado e dois empates

Mais de 50 pontos separam Sport e Flamengo na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. O Leão tem apenas 17, na lanterna. O Urubu é o vice-líder, com 68. Em momentos opostos, os clubes se enfrentam neste sábado, na Arena de Pernambuco. Palco que mostra um equilíbrio no histórico de confronto entre os rubro-negros.



Histórico

Sport e Flamengo já se enfrentaram quatro vezes na Arena de Pernambuco. Todas pelo Brasileirão. Cada clube tem uma vitória, além de dois empates.

O primeiro jogo entre os rubro-negros no palco de São Lourenço da Mata foi em 2014. Dia, inclusive, que marcou a estreia do prata da casa Joelinton, atualmente no Newcastle. O atacante (hoje volante) de 18 anos fez dupla ofensiva com Felipe Azevedo.

Comandado à época por Eduardo Baptista, o Sport ficou no 2x2 com o Flamengo, treinado por Vanderlei Luxemburgo. Os cariocas abriram o placar com Márcio Araújo e ampliaram com Nixon.

Na reta final, Danilo e Mike balançaram as redes para os pernambucanos, empatando o confronto. Com 37.615 torcedores, a partida marcou o recorde de público entre clubes no local. O número foi superado várias vezes nos anos seguintes. Atualmente, a melhor marca é de 45.500 presentes em dois embates: Sport 0 x 0 Náutico (na volta da final do Pernambucano 2024) e Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC (na ida da final da Série D 2025).

No ano seguinte, o Sport foi derrotado. Everton foi o autor do gol da vitória do Flamengo. O jogo ainda teve a expulsão de Samuel Xavier, lateral-direito do Leão. A vingança dos pernambucanos veio em 2016.

Há nove anos, o Sport bateu o Flamengo por 1x0. O gol veio de um personagem inesperado. Edmilson, que entrou na vaga de Diego Souza, machucado no início da partida, garantiu o primeiro triunfo do Leão diante do Urubu em São Lourenço da Mata.

O jogo mais recente entre os clubes na Arena de Pernambuco foi em 2021. À época, o Sport já estava rebaixado à Série B, enquanto o Flamengo não tinha mais chances de título. Michael marcou para os cariocas e Gustavo anotou o dos pernambucanos.

Cálculos

Para evitar o rebaixamento de forma antecipada, o Sport precisa vencer o Flamengo. Qualquer outro resultado decretará a queda do Leão. Isso porque a diferença do clube para o Vitória (16º) é de 18 pontos - pontuação máxima que os pernambucanos podem alcançar se vencerem todas as seis partidas que restam no Brasileirão.

Já o Flamengo pode reassumir a liderança da Série A se vencer o Sport. O topo da tabela está atualmente com o Palmeiras, dividindo os mesmos 68 pontos do Urubu, mas com vantagem no critério de vitórias.

