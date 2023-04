A- A+

Libertadores Confira lista de jogadores que passaram pelo Trio de Ferro e vão disputar a Libertadores 2023 A maior competição de clubes do continente tem início nesta semana com os sete times brasileiros entrando em campo

A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 tem início nesta semana com os sete times brasileiros entrando em campo. Sem nenhuma equipe pernambucana na disputa da principal competição de clubes do continente, o torcedor pode ficar de olho nos jogadores que tiveram passagens pelo Trio de Ferro nos últimos anos. Confira a lista:

Fluminense

Matheus Ferraz e Samuel Xavier jogando pelo Sport. Foto: Reprodução/ Atlético-MG

O Fluminense tem no seu elenco três atletas que passaram em Recife. O lateral-direito Samuel Xavier jogou no Sport entre os anos de 2015 e 2017. No primeiro ano da passagem, ele foi titular na campanha que deixou o Leão da Ilha na sexta posição do Brasileirão, além de conquistar o título Estadual de 2017. O zagueiro Matheus Ferraz também é da equipe carioca e teve passagem nos mesmo anos no Rubro-negro, porém, ainda não atuou em 2023 e está perto da aposentadoria aos 38 anos.

Keno no Arruda. Flávio Japa/Arquivo Folha

O Tricolor das Laranjeiras também conta no elenco com um dos principais jogadores que vestiram a camisa do Santa Cruz na história recente. Keno jogou na Cobra Coral em 2016 e marcou 18 gols. O atacante ganhou o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e participou da campanha na Série A.

Flamengo

Marinho passou pelo Náutico em 2014. Foto: Reprodução Twitter/ Náutico

Outra equipe carioca, o Flamengo conta com dois ex-Náutico. Ainda sem muito destaque no futebol brasileiro, Marinho jogou no Timbu na Série B de 2014. O atacante fez dois gols em 24 jogos. O zagueiro Léo Pereira teve uma passagem curta em 2016. Foram apenas cinco jogos no alvirrubro pernambucano.

Atlético-MG

Patrick, ex-jogador do Sport. Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Patrick chegou ao Atlético-MG nesta temporada e já é uma peça importante da equipe. O volante vestiu a camisa do Sport no ano de 2017. Apesar de ter ficado apenas uma temporada, o jogador deixou saudades na Ilha do Retiro. Quem também está no elenco do Galo é o zagueiro Igor Rabello. Com passagem pelo Náutico, o defensor está voltando de lesão e ainda não atuou em 2023.

Internacional

Renê em ação pelo Sport. Foto: Anderson Stevens/Arquivo Folha

Formado no Sport, o lateral-esquerdo Renê jogou no profissional do Leão de 2012 até o início de 2017 com mais de 200 jogos feitos. Depois de cinco temporadas no Flamengo, ele chegou ao Internacional em 2022.

Palmeiras

Rony, na passagem pelo Náutico. Foto: Anderson Stevens/Folha de Pernambuco

Um dos destaques do elenco multicampeão pelo Palmeiras nos últimos anos, Rony passou no Náutico em 2016. O atacante foi importante na campanha que quase conseguiu o acesso e terminou na quinta posição da Série B. Com bom início de temporada, Rony foi convocado para a Seleção Brasileira em 2023 e foi um dos melhores jogadores na derrota diante do Marrocos.

Confira as estreias dos times brasileiros na primeira rodada:

Alianza Lima x Athletico-PR (19h) terça-feira (04)

Independiente Medellín x Internacional (21h) terça-feira (04)

Aucas x Flamengo (19h) quarta-feira (04)

Bolívar x Palmeiras (21h30) quarta-feira (05)

Sporting Cristal x Fluminense (21h30) quarta-feira (05)

Liverpool-URU x Corinthians (19h) quinta-feira (06)

Atlético-MG x Libertad (19h) quinta-feira (06)

Veja também

Que Golaço O Santa Cruz já pode fechar as portas