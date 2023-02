A- A+

Fantasias De Messi em Olinda a 4 minutos na Copa, confira as melhores fantasias de futebol no Carnaval 2023 Foliões aproveitaram os dias de festa para usar a criatividade nas fantasias

A quarta-feira de cinzas (22) ingrata chegou com o fim do Carnaval, que reuniu, ao redor do Brasil, foliões com referências do futebol nas suas fantasias. De Messi e De Bruyne em Olinda até os quatro minutos contra a Croácia. Confira as fantasias:

Campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Lionel Messi passou em Olinda para aproveitar o Carnaval.

Outro astro do futebol europeu que foi conhecer as ladeiras da cidade pernambucana foi o belga Kevin De Bruyne.

kevin de bruyne perdidaço no carnaval de olinda pic.twitter.com/qtpf4xgl9D — gg albuquerque (@ovolumemorto) February 20, 2023

Até a eliminação brasileira na Copa do Mundo virou fantasia. A Seleção Brasileira vencia a Croácia até os quatro minutos finais da prorrogação, quando sofreu o gol de empate e foi desclassificada nos pênaltis.

Torcedor se fantasia de “4 minutos da Croácia” no Carnaval 2023.



Reprodução pic.twitter.com/pRi1PeMFxE — Goleada Info (@goleada_info) February 19, 2023

Também em clima de Copa, o influenciador Pedro Certezas se vestiu do Salt Bae, chef que viralizou após tirar foto com a taça da Copa do Mundo.

fantasiado de arrombado do sal. te amo, carnaval! pic.twitter.com/lzs2jD1MPX — Pedro Certezas (@pedrocertezas) February 20, 2023

A sogra do atual técnico do Flamengo, Vitor Pereira, também virou fantasia. O português não renovou com o Corinthians alegando que precisava cuidar da sogra, mas depois acertou com o Rubro-Negro carioca.

O treinador comum, mala e traira do tal VP consagrou a palavra SOGRA no noticiário esportivo do Brasil. Go home, VP… pic.twitter.com/sbI7JAdMxc — Milton Neves (@Miltonneves) February 18, 2023

