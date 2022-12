A- A+

Mais de mil gols na carreira, três títulos de Copa do Mundo (1958, 1962, 1970) e diversos feitos que fizeram dele o maior nome do futebol de todos os tempos. Confira abaixo alguns números e curiosidades da carreira do Rei Pelé.





Gols na carreira: 1.283 (767 oficiais)

Gols pela Seleção Brasileira: 95 (77 oficiais)

Gols em Copa: 12

Assistências pela Seleção: 68

Gols no Santos: 1091

Gols no Cosmos: 65

Outros: 31

Títulos na carreira: Três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), 10 Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes, uma NASL, quatro Torneios Rio-São Paulo, seis Brasileiros (cinco Taças Brasil e um Torneio Roberto Gomes Pedrosa), uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial.



Times que mais sofreram gols de Pelé



Corinthians - 50 gols

Portuguesa-SP e Juventus da Mooca - 42 gols

Botafogo-SP - 41 gols

Palmeiras - 32 gols

São Paulo - 31 gols



Honrarias



Prêmio de melhor jogador do século XX

'Atleta do Século 20' pelo jornal francês L'Equipe

Campeão mais jovem da Copa do Mundo, com 17 anos

Mais jovem a marcar em uma Copa - 17 anos e 227 dias



Curiosidades



– Em 1968, em amistoso contra a Colômbia, Pelé foi expulso. A torcida se revoltou e o jogador acabou voltando ao gramado, com o árbitro sendo substituído na partida



– O nome Edson Arantes do Nascimento foi dado a ele em homenagem a Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente. O apelido "Pelé" veio na infância, após o Rei pronunciar errado o nome de um dos seus ídolos no futebol, o goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama



– Fora dos gramados, Pelé se alistou e serviu o Exército Brasileiro por seis meses e, décadas depois, se formou em educação física pela Unimes (Universidade Metropolitana de Santos)



– O rei do futebol teve três despedidas na carreira. A pela Seleção Brasileira, em jogo amistoso do Brasil com a Iugoslávia, no Maracanã, foi em 1971. A segunda, em 1974, pelo Santos, no duelo perante a Ponte Preta. A última foi em 1977, pelo New York Cosmos, em amistoso contra o Santos.

