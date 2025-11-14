A- A+

Mobilidade Confira o esquema especial de ônibus para o jogo entre Sport e Flamengo, na Arena de Pernambuco Partida ocorre neste sábado (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco

A partida pelo Campeonato Pernambucano entre Sport e Flamengo, que ocorre neste sábado (15), às 18h30, na Arena Pernambuco, terá operação especial do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM).

A linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 15h e a tarifa será a do anel A (R$ 4,30).

O sistema de cobrança será dinheiro e todos os cartões VEM, e por se tratar de um serviço especial, não contará com gratuidades e abatimentos.

O público contará com reforço na linha especial, ao término do jogo, garantindo assim, a volta para casa de todos os torcedores. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife.



O Grande Recife orienta que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira e assim possam embarcar no ônibus.



Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Rua Ronnie James Dio (ramal interno)

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Rua Ronnie James Dio (ramal interno), Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, no número 0800 081 0158 de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução para sua manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no nosso canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.



As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail ou pelos telefones 3182.5512/5518.

