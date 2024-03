Confira o esquema de segurança e mobilidade para o Clássico das Multidões, na Arena de Pernambuco

A- A+

Mudou o estádio, mas não a preocupação em coibir a violência relacionada ao esporte em dias de jogos de futebol em Pernambuco. Após o esquema montado no duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, semana passada, no Arruda, entre Santa Cruz e Sport, os órgãos de segurança seguem atentos e com atenção redobrada para o Clássico das Multidões deste sábado, na Arena de Pernambuco. Apesar de novamente ter apenas a torcida mandante (do Leão), haverá reforço no policiamento, com 902 policiais trabalhando na praça do evento e nas principais vias da Região Metropolitana do Recife.







“Tivemos uma reunião com participação do Ministério Público, da Polícia Militar, Civil e Científica, além de órgãos de mobilidade. Fizemos um planejamento para definir o quantitativo empregado no jogo. Posso garantir que será uma grande operação porque o clássico vai envolver mais de 40 mil pessoas na Arena, sem falar que boa parte dos torcedores se desloca a pé pela Avenida Caxangá ou saindo de Camaragibe. Teremos a Rádio Patrulha acompanhando tudo isso. Queremos atender da melhor forma possível o torcedor, para que seja uma experiência tranquila tanto na chegada como na saída”, afirmou o diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel João Barros.

A área interna do Estádio contará com 156 PMs do Batalhão de Choque. Sob o comando do 20º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 746 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que dobrou a quantidade de equipes escaladas para acompanhar a movimentação de veículos nas BRs 232 e 408, que dão acesso à Arena de Pernambuco. As ações acontecem de forma integrada com a Polícia Militar, Detran, Guarda Municipal e Polícia Civil, para reforçar a fiscalização e proporcionar mais segurança aos torcedores.

A fiscalização terá como foco principalmente o estacionamento em locais proibidos, o perigo da embriaguez ao volante e o uso de celular na direção do veículo. A PRF ressaltou que é proibido estacionar no acostamento e no entorno do viaduto da BR 408, uma infração sujeita à multa e recolhimento do automóvel.

A Arena disponibiliza o “Estacionamento Azul”, ao preço de R$ 20, com vendas presenciais no local e na Ilha do Retiro. A depender da alta demanda, os demais estacionamentos poderão ser liberados.

Mobilidade

A linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 14h do dia do jogo e a tarifa será a do anel A (R$ 4,10). O Grande Recife orienta que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira e assim possam embarcar no ônibus. A integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão VEM. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não contemplam a integração. O público pode ir ao TI Cosme e Damião utilizando o metrô e lá embarcar na linha especial.

Outra opção para os torcedores do Sport é a linha 058- Expresso Arena. O transporte vai sair ao lado do estádio da Ilha do Retiro, na rua Prefeito Lima Castro, onde está localizada a bilheteria para torcida visitante, e estará disponível a partir das 13h30 com custo de R$ 20 por pessoa, garantindo a ida e a volta.

Quanto ao número de trens em circulação, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que pode aumentar o quantitativo se necessário, conforme a demanda de passageiros. As bilheterias da Estação Cosme e Damião funcionarão normalmente das 5h às 23h e o usuário poderá comprar sua passagem via PIX ou dinheiro. Usuários que utilizam o cartão VEM poderão passar diretamente nas catracas.

