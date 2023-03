A- A+

COPA DO NORDESTE Confira o esquema de segurança para os jogos de Náutico e Santa pela Copa do Nordeste O Timbu joga nos Aflitos contra o Ferroviário, e a Cobra Coral joga no Arruda contra o Fortaleza, ambos os jogos às 21h30. Mais de 400 policiais militares estarão a postos.

A Polícia Militar de Pernambuco montou esquema especial de segurança, visando os jogos de Náutico e Santa Cruz pela Copa do Nordeste, que acontecem nesta quarta-feira (22), no Recife, ambos no mesmo horário, às 21h30. Enquanto o Timbu enfrenta o Ferroviário-CE nos Aflitos, o Tricolor pega o Fortaleza, no Arruda. Para isso, o esquema conta com mais de 400 policiais divididos para os dois jogos.

No Eládio de Barros Carvalho, os Aflitos, por ter uma menor capacidade de públicos (16 mil lugares), o efetivo também será reduzido em comparação ao jogo do rival. Ao todo, 162 policiais militares estarão dentro e fora do estádio, localizado na Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, Zona Norte da capital pernambucana.

O José do Rego Maciel, o Arruda, localizado no bairro do Arruda, também Zona Norte do Recife, têm capacidade para receber 40 mil torcedores. Com isso, os agentes estarão em maior quantidade, serão 252 policiais militares envolvidos para garantir a segurança no local.

De acordo com a Polícia Militar, as estações do metrô e terminais integrados de passageiros terão guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Vale salientar que toda operação policial será monitorada por oficiais da corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.

