Futebol Sorteio da Copa do Mundo de 2026: veja como ficou o grupo do Brasil Seleção enfrentará na primeira fase Marrocos, Escócia e Haiti. Africanos e europeus já enfrentaram os pentacampeões em outras edições do Mundial

O Brasil conheceu nesta sexta-feira (5) os adversários que enfrentará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção ficou na chave C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O sorteio, realizado em Washington, nos Estados Unidos, também definiu os demais confrontos iniciais, com os 12 blocos contendo quatro equipes cada, totalizando os 48 participantes do torneio.





No sábado, a Fifa divulgará a tabela completa da Copa do Mundo. Até lá, ficarão em aberto horários e locais das partidas. Vale citar que ainda faltam seis classificados serem definidos (os quatro vencedores da repescagem europeia, além dos dois do playoff mundial).



Canadá, Estados Unidos e México são países-sede do Mundial. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey/EUA.

Divisão dos Grupos da Copa do Mundo de 2026

Histórico

Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história. A primeira em amistoso disputado em 1997, com vitória sul-americana por 2x0. A segunda vez foi justamente em uma Copa do Mundo, em 1998, com triunfo por 3x0 diante dos africanos.

O encontro mais recente foi em 2023, em amistoso, com Marrocos ganhando por 2x1. No Mundial passado, a seleção africana terminou em quarto lugar.

Contra a Escócia, o Brasil coleciona 10 jogos, com oito vitórias e dois empates. Quatro desses confrontos foram em Copas. Em 1974, um 0x0 na primeira fase. Em 1982, goleada por 4x1 na etapa de grupos.

Em 1990, vitória por 1x0 na fase de grupos. Também na etapa inicial do Mundial, em 1998, o Brasil derrotou a Escócia, agora por 2x1.



O Brasil entrou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016.

Regulamento

Os dois melhores colocados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados avançam à segunda fase, dando início ao mata-mata. A primeira eliminatórias será 16-avos de final, etapa nova, criada por conta do aumento de participantes. Em seguida, a Copa terá as etapas de oitavas de final, quartas, semifinais e final.

Para definir os oito melhores terceiros colocados na fase de grupos, a Fifa vai considerar, em ordem: pontos conquistados, saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa. No mata-mata, em caso de empate no tempo normal, o jogo segue para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo o resultado de igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Cada seleção poderá convocar 26 jogadores para a Copa do Mundo, com três deles sendo goleiros. Atletas que tomarem dois cartões amarelos serão suspensos para o duelo seguinte, com exceção de quem levar apenas um na fase de grupos. Nas semifinais, os cartões são zerados.

Veja a divisão dos Grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)

Grupo B: Canadá, Catar, Suíça e (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina)

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia e (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Noruega e Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque)

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Uzbequistão, Colômbia e Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia).

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

