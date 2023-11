Confira os grupos dos clubes pernambucanos na Copinha 2024

A- A+

A Copa São Paulo de Futebol Júnior divulgou nesta quarta-feira (22) o chaveamento dos 32 grupos com os 128 times participantes. Pernambuco será representado por quatro equipes: Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport. A competição começa no dia 2 de janeiro. Veja as chaves com os pernambucanos.

Grupo 16

Desportivo Brasil-SP

Santa Cruz

Capivariano-SP

Rio Branco-AC

Grupo 20

Sharjah-SP

Náutico

XV de Piracicaba-SP

Trindade-GO

Grupo 23

Aster Brasil-SP

Sport

Santo André-SP

Cruzeiro-AL

Grupo 32

Nacional-SP

Avaí

São Caetano-SP

Retrô

