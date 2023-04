A- A+

Futebol Confira o histórico de decisões estaduais do Trio de Ferro contra os demais time de Pernambuco Ao todo, foram 15 confrontos, com vantagem das equipes mais tradicionais (12x3); América foi o clube que mais desafiou a hegemonia dos outros clubes da capital

Em mais de 100 anos de disputa do Campeonato Pernambucano, será apenas a 16ª vez que haverá uma final estadual entre um integrante do Trio de Ferro da Capital contra um representante de fora do grupo, com o embate envolvendo Sport e Retrô. A Folha de Pernambuco mostrará o histórico dos confrontos anteriores. Antes, é preciso dizer que não foi levado em conta disputas por turno, títulos ou vice-campeonatos em que a taça foi definida por pontos corridos.

A primeira final que se encaixa no contexto foi em 1921, entre Santa Cruz e América. O "Mequinha", inclusive, decidiu em outras quatro oportunidades a taça estadual. No ano de 1947, encarou novamente o Santa. Em 1944 e 1950, o adversário foi o Náutico, enquanto o Sport foi em 1948.

Contra o Tricolor, o América levou a melhor na primeira vez, em goleada por 4x1, e um tropeçou na outra, com derrotas por 5x3 e 5x0. Também há empate entre América e Náutico nas finais, com o primeiro levando a taça de 1944 e perdendo a de 1950.

No ano do triunfo, o América ganhou do Náutico por 3x2, 2x0 e 3x0, além de um 1x1. Na temporada do insucesso, derrotas por 3x1, 3x2 e empate em 1x1. Perante o Sport, tropeços por 3x0 e 2x0.

Nos anos de 1932, 1933 e 1935, o Santa Cruz levou a melhor nas finais contra Íris (duas vezes por 4x1), Varzeano (duas vezes por 5x2) e Tranways (triunfo por 5x2 e empate em 4x4).

Depois de 1950, a outra final no formato foi apenas em 1998. Mesmo ganhando todos os turnos, o Sport precisou jogar pelo título com o Porto, equipe de melhor pontuação abaixo dele. Em jogo único, o Leão ganhou por 2x0, com o recorde de público na Ilha do Retiro, com 56.875 torcedores.

Um novo hiato até 2015, com o Santa Cruz encarando o Salgueiro. O Tricolor levou o título após um empate em 0x0 e uma vitória por 1x0. O Carcará deu o troco em 2020, vencendo nas penalidades, no Arruda, após dois empates (1x1 e 0x0). O clube se tornou o primeiro campeão estadual vindo do interior.

Por pouco, o Salgueiro não obteve o mesmo feito antes, em 2017, quando pegou o Sport na final. Com um empate em 1x1 e uma vitória por 1x0, o Leão ganhou o troféu. Por fim, nos anos de 2018 e 2022, o Náutico foi campeão contra Central e Retrô, respectivamente. Em ambos os casos, a festa foi na Arena de Pernambuco.

Contra os caruaruenses, vitória por 2x1 após empate em 0x0 na ida, no Lacerdão. Diante da Fênix, conquista nas penalidades, depois de 1x0 para cada lado nos duelos. No geral, 12x3 para o Trio de Ferro.

Finais - Trio de Ferro x demais times de Pernambuco

1921: América 4x1 Santa Cruz (América campeão)

1932: Santa Cruz 4x1 Íris / Santa Cruz 4x1 Íris (Santa Cruz campeão)

1933: Santa Cruz 5x2 Varzeano / Santa Cruz 5x2 Varzeano (Santa Cruz campeão)

1935: Santa Cruz 4x4 Tramways / Santa Cruz 5x2 Tramways (Santa Cruz campeão)

1944: Náutico 1x1 América / Náutico 2x3 América / Náutico 0x2 América / América 3x0 Náutico (América campeão)

1947: Santa Cruz 5x3 América / Santa Cruz 5x0 América (Santa Cruz campeão)

1948: Sport 3x0 América / Sport 2x0 América

1950: Náutico 1x1 América / Náutico 3x1 América / Náutico 3x2 América (América campeão)

1998: Sport 2x0 Porto (Sport campeão)

2015: Salgueiro 0x0 Santa Cruz / Santa Cruz 1x0 Salgueiro (Santa Cruz campeão)

2017: Sport 1x1 Salgueiro / Salgueiro 0x1 Sport (Sport campeão)

2018: Central 0x0 Náutico / Náutico 2x1 Central (Náutico campeão)

2020: Salgueiro 1x1 Santa Cruz / Santa Cruz 0x0 Salgueiro (Salgueiro campeão)*

2022: Náutico 0x1 Retrô / Retrô 0x1 Náutico (Náutico campeão)

*Título definido nas penalidades

