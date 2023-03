Confira o histórico de Santa Cruz e Sport em jogos na Arena de Pernambuco

A- A+

A Arena de Pernambuco receberá, apenas pela terceira vez na história, o Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz. Mas o palco de São Lourenço da Mata é velho conhecido de rubro-negros e tricolores. Os clubes já tiveram outros confrontos na sede que representou o estado nas partidas da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O Leão está prestes a fazer o jogo de número 68 no local, enquanto a Cobra Coral já disputou 46 partidas no palco. Confira os números dos pernambucanos na Arena.



Santa venceu metade



O Santa Cruz tem aproveitamento de 60,8% na Arena. Venceu 23 jogos, empatou 15 e perdeu oito. O primeiro confronto no estádio foi no dia 15 de março de 2014, contra o Porto, vencendo por 4x0, pelo Campeonato Pernambucano. O mais recente foi neste ano, no empate em 1x1 com o Retrô, também pelo Estadual.



No recorte como mandante, o Santa Cruz tem 14 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas (64,1%). Como visitante, são nove triunfos, cinco resultados de igualdade e três tropeços (62,7%).



Ao todo, o Santa Cruz balançou as redes 78 vezes na Arena, tomando 45. No recorte dos clássicos, foram 16 ao todo, sendo dois das Multidões, contra o Sport, e 14 das Emoções, diante do Náutico. Nos jogos contra o Leão, ambos pela Sul-Americana de 2016, um empate em 0x0 e uma vitória por 1x0. Contra o Timbu, o equilíbrio predomina. São quatro vitórias para cada lado e seis empates, em embates realizados por Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Série B e Série C.



Leão já foi campeão na Arena



O Sport tem 33 vitórias, 22 empates e 12 derrotas (60,1%). O primeiro confronto foi no Clássico dos Clássicos diante do Náutico, pela Sul-Americana 2013, com derrota por 2x0. Ao todo, diante do Timbu, o Leão fez 11 duelos com os alvirrubros, com quatro triunfos para cada lado e três empates. Uma das conquistas, em 2014, garantiu o título estadual.



O jogo mais recente do Sport na Arena foi a vitória por 3x0 diante do Caruaru City, pelo Pernambucano. Como mandante, o Leão tem 24 vitórias, 19 empates e seis derrotas (61,9%). Fora, são nove triunfos, três resultados e igualdade e seis tropeços (55,5%). Os rubro-negros marcaram 100 gols e sofreram 54.



No encontro de 2023, que acontecerá sábado, pelo Nordestão, a decisão para realizar o Clássico das Multidões na Arena de Pernambuco foi para buscar uma maior arrecadação nas bilheterias. O maior público do Leão na Arena - um recorde em jogos de clubes - foi no duelo de ida da final da Copa do Nordeste do ano passado, contra o Fortaleza, com 42.544 torcedores. O do Santa foi na Série B 2014, ante o América/RN, com 33.746 tricolores.

JOGOS DO SANTA CRUZ NA ARENA DE PERNAMBUCO

Santa Cruz 4 x 0 Porto – Pernambucano (15/03/2014)

Náutico 3 x 5 Santa Cruz – Pernambucano (23/03/2014)

Santa Cruz 0 x 0 Luverdense - Série B (10/05/2014)

Santa Cruz 3 x 0 Boa Esporte - Série B (03/10/2014)

Santa Cruz 1 x 0 Vasco da Gama - Série B (18/10/2014)

Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova - Série B (28/10/2014)

Santa Cruz 0 x 1 América-RN - Série B (01/11/2014)

Náutico 0 x 0 Santa Cruz - Série B (08/11/2014)

Náutico 1 x 2 Santa Cruz – Pernambucano (25/02/2015)

Santa Cruz 0 x 0 Náutico – Pernambucano (01/03/2015)

Náutico 2 x 1 Santa Cruz - Série B (11/07/2015)

Santa Cruz 2 x 1 Ceará - Série B (19/09/2015)

Náutico 2 x 0 Santa Cruz – Pernambucano (01/02/2016)

Náutico 1 x 2 Santa Cruz – Pernambucano (24/04/2016)

Santa Cruz 0 x 0 Sport - Copa Sul-Americana (24/08/2016)

Sport 0 x 1 Santa Cruz - Sul-Americana (31/08/2016)

Santa Cruz 2 x 2 Chapecoense - Série A (07/09/2016)

Náutico 1 x 1 Santa Cruz – Pernambucano (29/01/2017)

Central 2 x 4 Santa Cruz – Pernambucano (09/02/2017)

Náutico 1 x 0 Santa Cruz - Copa do Nordeste (12/03/2017)

Belo Jardim 0 x 4 Santa Cruz – Pernambucano (05/04/2017)

Náutico 1 x 2 Santa Cruz – Pernambucano (10/04/2017)

Santa Cruz 1 x 1 Figueirense/SC - Série B (24/06/2017)

Santa Cruz 3 x 0 Brasil de Pelotas/RS - Série B (07/07/2017)

Náutico 0 x 0 Santa Cruz - Série B (15/07/2017)

Santa Cruz 1 x 0 Vila Nova/GO - Série B (18/07/2017)

Santa Cruz 1 x 1 Boa Esporte/MG - Série B (21/07/2017)

Náutico 1 x 1 Santa Cruz - Série C (15/04/2018)

Santa Cruz 0 x 0 ABC - Série C (28/04/2018)

Santa Cruz 3 x 0 América-PE – Pernambucano (20/01/2019)

Santa Cruz 1 x 3 Bahia - Copa do Nordeste (26/01/2019)

Santa Cruz 4 x 1 Afogados – Pernambucano (29/01/2019)

Santa Cruz 1 x 0 ABC - Copa do Nordeste (02/02/2019)

Vitória das Tabocas 3 x 0 Santa Cruz – Pernambucano (26/02/2019)

Santa Cruz 1 x 2 Paysandu/PA - Série B (01/08/2019)

Santa Cruz 3x2 Imperatriz - Série C (02/08/2019)

Santa Cruz 2x1 Globo - Série C (18/08/2019)

Santa Cruz 3x1 Frei Paulistano - Copa do Nordeste (26/02/2020)

Santa Cruz 0x0 Náutico – Pernambucano (29/07/2020)

Retrô 2x3 Santa Cruz – Pernambucano (28/04/2021)

Náutico 2x1 Santa Cruz – Pernambucano (09/05/2021)

Santa Cruz 1x1 Botafogo - Série C (25/09/2021)

Santa Cruz 3x3 Floresta - Pré-Copa do Nordeste (19/10/2021)

Santa Cruz 3x0 Ibis – Pernambucano (06/02/2022)

Retrô 1x2 Santa Cruz - Série D (01/08/2022)

Retrô 1x1 Santa Cruz - Pernambucano (25/02/23)



JOGOS DO SPORT NA ARENA DE PERNAMBUCO



Náutico 2x0 Sport - Copa Sul-Americana (28/08/2013)

Sport 1x2 Libertad/PAR - Copa Sul-Americana (23/10/2013

Sport 4x2 ASA - Série B (26/10/2013)

Náutico 0x3 Sport - Copa do Nordeste (02/02/2014)

Náutico 2x1 Sport - Campeonato Pernambucano (27/02/2014)

Náutico 0x1 Sport - Campeonato Pernambucano (23/04/2014)

Sport 2x1 Palmeiras - Série A (20/08/2014)

Sport 3x1 Santos - Série A (10/09/2014)

Sport 0x0 Internacional - Série A (17/09/2014)

Sport 0x0 Cruzeiro - Série A (27/09/2014)

Sport 2x2 Flamengo - Série A (09/11/2014)

Sport 2x2 Fluminense - Série A (23/11/2014)

Sport 1x0 São Paulo - Série A (07/12/2014)

Sport 2x1 Nacional/URU - Taça Ariano Suassuna (24/01/2015)

Sport 1x0 Náutico - Campeonato Pernambucano (08/02/2015)

Sport 3x1 Salgueiro - Campeonato Pernambucano (14/03/2015)

Náutico 0x2 Sport - Campeonato Pernambucano (22/03/2015)

Sport 1x1 Salgueiro - (Campeonato Pernambucano 26/04/2015)

Sport 2x1 Vasco - Série A (20/06/2015)

Sport 2x2 Palmeiras - Série A (12/07/2015)

Sport 2x0 São Paulo - Série A (18/07/2015)

Sport 0x0 Cruzeiro - Série A (02/08/2015)

Sport 0X1 Flamengo - Série A (30/08/2015)

Sport 1x0 Fluminense - Série A (13/09/2015)

Sport 2x0 Corinthians - Série A (28/11/2015)

Náutico 1x1 Sport - Campeonato Pernambucano (06/03/2016)

Sport 1x0 Flamengo - Série A (13/08/2016)

Santa Cruz 0x0 Sport - Copa Sul-Americana (24/08/2016)

Sport 1x1 Internacional - Série A (28/08/2016)

Sport 0x1 Santa Cruz - Copa Sul-Americana (31/08/2016)

Sport 1x1 The Strongest - Taça Ariano Suassuna (22/01/2017)

Náutico 2x1 Sport - Campeonato Pernambucano (05/03/2017)

Náutico 1x1 Sport - Campeonato Pernambucano (23/04/2017)

Sport 3x0 Chapecoense - Campeonato Brasileiro (13/07/2017)

Sport 0x2 Palmeiras - Série A (23/07/2017)

Náutico 3x0 Sport - Campeonato Pernambucano (24/01/2018)

Sport 1x1 Corinthians - Série A (20/05/2018)

Vitória 0x2 Sport - Pernambucano (23/01/2019)

América 0x2 Sport - Pernambucano (03/02/2019)

Sport 1x1 Guarani - Série B (29/07/2019)

Sport 1x1 Coritiba - Série B (01/08/2019)

Sport 3x0 Botafogo/SP - Série B (17/08/2019)

Sport 1x1 Vitória - Pernambucano (22/01/2020)

Sport 1x0 Central - Pernambucano (28/01/2020)

Sport 1x1 Vitória - Copa do Nordeste (01/02/2020)

Vera Cruz 1x3 Sport - Pernambucano (24/02/2021)

Retrô 0x1 Sport - Pernambucano (24/04/2021)

Sport 1x0 Salgueiro - Pernambucano (10/05/2021)

Sport 1x1 Náutico - Pernambucano (16/05/2021)

Sport 0x1 Fortaleza - Série A (26/09/2021)

Sport 3x1 Juventude - Série A (06/10/2021)

Sport 1x0 Corinthians - Série A (09/10/2021)

Sport 2x0 Atlético/GO - Série A (31/10/2021)

Sport 2x3 América/MG - Série A (10/11/2021)

Sport 1x0 Bahia - Série A (18/11/2021)

Sport 1x1 Flamengo - Série A (03/12/2021)

Sport 1x1 Athletico - Série A (09/12/2021)

Retrô 2x1 Sport - Pernambucano (02/02/2022)

Íbis 0x4 Sport - Pernambucano (16/03/2022)

Sport 3x1 CRB - Copa do Nordeste (27/03/2022)

Sport 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste (31/03/2022)

Sport 0x1 CRB - Série B (24/05/2022)

Sport 2x1 Ponte Preta - Série B (02/06/2022)

Sport 0x0 Grêmio - Série B (13/06/2022)

Sport 4x0 CSA - Série B (13/08/2022)

Sport 5x1 Operário/PR - Série B (28/10/2022)

Caruaru City 0x3 Sport - (Pernambucano 26/02/2023)

