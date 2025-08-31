A- A+

Futebol Confira o histórico do Náutico dos últimos 50 anos em quadrangulares nacionais Formato de disputa definirá em 2025 os clubes que vão terminar o ano comemorando o acesso à Série B

O formato de um quadrangular em torneios nacionais, com seis jogos (três de ida e três de volta), não é novo para o Náutico. Cenário que vai acontecer na Série C do Campeonato Brasileiro 2025, com o Timbu brigando pelo acesso na chave que tem Brusque, Guarani e Ponte Preta. Por isso, a Folha de Pernambuco fez um levantamento do desempenho do Alvirrubro nos últimos 50 anos neste tipo de disputa.





Anos 1980

Em 1980, o Náutico jogou a segunda fase ao lado de Vasco, Corinthians e Vitória, terminando em terceiro. Em 1981, se classificou em segundo em uma chave que tinha Operário-MS, Cruzeiro e Ferroviário-CE. Na terceira fase, em mata-mata, foi eliminado pela Ponte Preta.

Em 1982, caiu na segunda fase ao ficar em terceiro no grupo que tinha Grêmio, Guarani e Maringá. Em 1983, avançou na vice-liderança ao terminar atrás do Goiás, mas à frente de Fluminense e Rio Negro-AM. Na fase final, em outro quadrangular, terminou em último, atrás de Santos, Vasco e Palmeiras.

No ano seguinte, em 1984, avançou na chave que tinha Corinthians, Santa Cruz e Treze. Depois também passou no bloco com Flamengo, Santos e América-RJ. O Timbu caiu nas quartas de final, diante do Grêmio.

Em 1988, o quadrangular foi na Série B, com o Náutico passando em primeiro no grupo com Valério-MG, América-MG e Catuense-BA. O da fase final foi segundo, atrás da Internacional de Limeira e à frente de Ponte Preta e Americano-RJ. Na decisão do título, contra o time paulista, perdeu por 2x1.

Anos 1990

O Náutico não tem boas recordações dos quadrangulares de 1996 e 1997 valendo vaga na Série A. No primeiro, o Timbu ficou em terceiro no grupo que tinha Londrina, América-RN e União São João. No ano seguinte, o clube até levou a melhor na terceira fase, passando com a Ponte Preta em uma chave que ainda tinha CRB e Gama. Na que valia a vaga na elite, os alvirrubros ficaram atrás da Macaca e do América-MG (ambos subiram) e acima apenas do Vila Nova.

Na Série C 1999, o Náutico ficou em último lugar no grupo que tinha Fluminense, São Raimundo-AM e Serra.

Anos 2000

Foram três anos seguidos batendo na trave na Série B. Em 2003, o Náutico caiu na segunda fase ao ficar em terceiro no grupo com Marília, Botafogo e Remo. Em 2004, na mesma etapa, terminou em posição idêntica, à frente do mesmo Marília, mas atrás de Bahia e Avaí.

Em 2005, o ano da fatídica “Batalha dos Aflitos”, o Náutico não conseguiu o acesso e viu Grêmio e Santa Cruz subirem para a Série A. A chave ainda tinha a Portuguesa.

