Luxo Confira o luxuoso avião do Príncipe que levou Neymar para à Arábia Saudita Boeing 747-8 BBJ (Boeing Business Jet) é avaliado em R$ 1 bilhão

Neymar, jogador da Al Hilal e nova estrela da Liga Saudita, viajou para o país árabe, nesta sexta-feira (18) em um avião com preço de avaliação em R$ 1 bilhão. O transporte pertence ao Príncipe saudita, Alwaleed bin Talal. O Boeing 747-8 BBJ contém salão, sala de reunião, bar, dormitórios, isso tudo em dois andares e podendo transportar até 400 pessoas.

Neymar, jogador do clube saudita Al Hilal



A bordo do palácio voador para a capital Riade



Avião jumbo privado #B747 do príncipe Alwaleed bin Talal pic.twitter.com/1hfKoLPe2O — Liga Brasil | Vídeos (@LigaBrasilFC) August 18, 2023

Um dos ambientes do Boeing 747 que levou Neymar até à Arábia

A sala principal do avião contém poltrona e sofás revestidos em couro, mesas de madeira e luzes inteligentes de led. O espaço serve para reuniões do Príncipe com seus ministros e assessores.

Espaço de convivência no 747 do Príncipe Saudita

O avião tem uma área total de 450 m² e conta com suíte máster, sala de jogos, salas de reunião, entre outros. Geralmente esses aviões são utilizados pelas comitivas pela necessidade de transportar uma grande equipe de apoio governamental e por ter a capacidade de atender a reuniões estratégicas mesmo durante o voo.

