A- A+

Champions League Confira onde assistir aos jogos da Champions League desta terça-feira (19) A volta da principal competição entre clubes marca a estreia do Manchester City e um novo PSG contra o Borussia Dortmund

A principal competição entre clubes tem início nesta terça-feira (19). Oito partidas marcam o retorno da Champions League com duelos no grupo da morte, a estreia do Manchester City- atual campeão- e um novo PSG contra o Borussia Dortmund. Confira onde assistir aos jogos:

Terça-feira (19)

Young Boys x RB Leipzig - 13h45 (grupo G)

Onde assistir: Space e HBO MAX.

Milan x Newcastle - 13h45 (grupo F)

Onde assistir: TNT e HBO MAX.

Manchester City x Estrela Vermelha - 16h (grupo G)

Onde assistir: Space e HBO MAX.

PSG x Dortmund - 16h (grupo F)

Onde assistir: SBT, TNT e HBO MAX.

Feyenoord x Celtic - 16h (grupo E)

Onde assistir: HBO MAX.

Lazio x Atlético de Madrid - 16h (grupo E)

Onde assistir: HBO MAX.

Barcelona x Royal Antwerp - 16h (grupo H)

Onde assistir: HBO MAX.

Shakhtar Donetsk x Porto - 16h (grupo H)

Onde assistir: HBO MAX.

Na próxima quarta-feira (20), acontece o complemento da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Clique aqui para saber os jogos.

Veja também

Eurocopa Nagelsmann será o novo técnico da seleção alemã, diz imprensa