Confira onde assistir aos jogos de Sport e Náutico pela Copinha

Sport e Náutico jogam na tarde desta sexta-feira (06) pela segunda rodada da Copinha, ambos às 15h15. O Leão encara o Inter de Limeira, pelo grupo 11, enquanto o Timbu enfrenta a Portuguesa, pelo grupo 1.

O Sport estreou com vitória na Copinha diante do Volta Redonda, por 2 a 0. Já o Náutico foi superado pelo Real Ariquemes-RO, pelo placar mínimo.

Como aconteceu na primeira rodada, a partida do Sport terá transmissão do canal do Paulistão, no Youtube.

Por sua vez, a partida do Náutico será transmitada pelo Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol. É preciso fazer um cadastro, gratuito, para assistir aos jogos.

Inter de Limeira x Sport (15h15)

Local: Cravinhos, SP

Onde assistir: canal Paulistão (youtube)

Portuguesa x Náutico (15h15)

Local: Tanabi, SP

Onde assistir: streamign Paulistão Play



