La Liga Confira onde assistir Barcelona x Real Madrid e veja prováveis escalações do clássico espanhol El Clásico deste fim de semana pode ser decisivo na briga pelo título

Considerada uma das maiores rivalidades do mundo, Barcelona e Real Madrid escreverão mais um capítulo desse histórico confronto. Neste domingo (19), às 17h, a bola rola no Camp Nou para o El Clásico de número 252, pela 26ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão exclusiva da ESPN/Star+ .

Barça e Real vivem momentos muito opostos. Enquanto a equipe catalã não consegue sucesso nas competições continentais, o time da capital espanhola chegou em mais uma quartas de final da Champions. Por outro lado, o Barcelona vive bom momento nas disputas domésticas, é líder com nove pontos de diferença para o próprio Real Madrid na La Liga e venceu o maior rival no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei.

Por mais que os Merengues sejam os atuais campeões da Liga dos Campeões da Europa, no confronto direto, o Barcelona que vem levando a melhor. Nos últimos cinco jogos, a equipe blaugrana saiu vencedor em quatro partidas.

Se o Barcelona levar a melhor, os catalães poderão abir 12 pontos para o Real, faltando também 12 rodadas para o fim da competição. Um cenário que seria muito difícil de pensar que o Barça deixaria o título escapar. Caso o Real vença, a vantagem cairá para seis pontos e os madrileños torceriam por pelo menos mais dos tropeços do rival, que ainda tem jogos complicados pela frente, caso de Atlético de Madrid e Real Sociedad, ambos no Camp Nou, e um derby local contra o Espanyol, fora de casa.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen e Baldé; Kessié, Busquets e De Jong; Gavi, Raphinha e Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Nacho; Kross, Tchouaméni e Camavinga; Valverde, Vini Jr e Benzema.

Onde assistir: ESPN/Star+

Horário: 17h

Local: Camp Nou (Barcelona/Espanha)

