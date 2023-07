A- A+

Futebol Confira onde assistir e escalações de Grêmio x Bahia e Athletico x Flamengo Duelos acontecerão no Rio Grande do Sul e no Paraná, válidos pela partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil

Os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quarta (12). Às 19h30, na Arena do Grêmio, o time da casa enfrenta o Bahia. No jogo da ida, na Arena Fonte Nova, as equipes empataram em 1x1. Quem vencer, passa. Novo resultado de igualdade levará a decisão para os pênaltis. Mais tarde, às 21h30, a partida será entre Athletico e Flamengo, na Arena da Baixada. Os cariocas ganharam o encontro da ida, no Maracanã, por 2x1.





Os vencedores de cada confronto jogarão na fase seguinte. A outra semifinal sairá dos ganhadores dos outros dois jogos das quartas. Na quinta (13), o Palmeiras encara o São Paulo, às 20h, no Allianz Parque. Na ida, no Morumbi, o Tricolor ganhou por 1x0. No sábado (15), o Corinthians recebe o América-MG, às 16h30, na Neo Química Arena. A vantagem é dos mineiros, que ganharam por 1x0, na semana passada, na Arena Independência.



Até o fim de semana passada, o Grêmio era, ao lado do Operário-PR, o único invicto como mandante em 2023, nas três principais divisões do futebol brasileiro. A derrota na Série A por 2x0 para o Botafogo, contudo, tirou a marca. Ainda assim, o fator mando de campo segue como trunfo dos gaúchos.



A única vitória dos baianos como visitantes diante do Grêmio foi por 1x0, no Brasileirão de 2019. O técnico do Imortal, à época, também era Renato Gaúcho. Por falar nele, o comandante não confirmou a presença do centroavante uruguaio Luiz Suarez, dúvida por conta de dores no joelho direito.



No lado do Bahia, o meia Cauly, recuperado de lesão, deve ser titular. Em contrapartida, o time não terá o lateral-esquerdo Chavez, suspenso. Ryan será o substituto.O Tricolor de Aço não ganha fora de casa há seis jogos, pouco mais de dois meses, desde o triunfo por 1x0, contra o Vasco, em São Januário.



Menos de um ano após disputarem a final da Libertadores de 2022, no Equador, vencida por 1x0 pelos cariocas, Flamengo e Athletico voltam a jogar por um mata-mata. Para não levar a pior novamente, os paranaenses precisam ganhar por dois gols de diferença ou um para provocar penalidades.



Recuperados de contusão, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Gabigol ficam à disposição do técnico Jorge Sampaoli para reforçar o Flamengo. Recém-contratado, Allan está relacionado pela primeira vez. O volante Vidal, por sua vez, está fora justamente por acertar a transferência para o Furacão. Bruno Henrique, com estiramento ligamentar, também não joga pelos cariocas.



O Athletico divulgou recentemente que vendeu todos os ingressos para o confronto. O recorde de público da Arena da Baixada é na conquista da Sul-Americana de 2018 contra o Júnior Barranquilla, com 40.263 torcedores.

Onde assistir?

O jogo entre Athletico e Flamengo terá transmissão do streaming da Amazon Prime, na TV Globo, SporTV e no pay per view do Premiere. Já Grêmio e Bahia será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Athletico x Flamengo

Athletico

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson, Fernandinho, Erick e Lucas Esquivel; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.Técnico: Renato Paiva

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan), Victor Hugo e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli

Prováveis escalações de Grêmio x Bahia

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende e Acevedo; Ademir, Cauly (Mugni) e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva

Veja também

Basquete LeBron James confirma que seguirá jogando na próxima temporada da NBA