A- A+

Copa do Mundo Feminina Confira onde assistir aos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo feminina deste sábado (5) Três equipes vão se classificar às quartas de final do torneio

A Copa do Mundo feminina chegou às oitavas de final. Neste sábado (5), três jogos decidem vaga a próxima fase do Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Confira quais são e onde assistir:

Suíça x Espanha (5/8, às 2h)

Logo no início da madrugada, Suíça e Espanha fazem o primeiro jogo do mata-mata. As suíças terminaram na primeira posição do grupo A com cinco pontos, enquanto as espanholas perderam a liderança do grupo C para o Japão.

Onde assistir: SporTV, CazéTV (youtube e twitch), Globoplay, GE e Fifa+.

Japão x Noruega (5/8, às 5h)

Japão e Noruega fazem um duelo de campeãs mundiais no mata-mata, com sendo duas seleções consolidadas na modalidade. A partida terá um trio de arbitragem brasileiro liderado por Edina Alves.

Onde assistir: CazéTV (youtube e twitch) e Fifa+.

Holanda x África do Sul (5/8, às 23h)

Já no final do sábado, Holanda e África do Sul colocam frente a frente uma das favoritas ao título contra uma das zebras da primeira fase. As holandesas pegaram a lideraça do grupo E que tinha os Estados Unidos, enquanto as sul-africanas deixaram Itália e Argentina para trás no grupo G.

Onde assistir: CazéTV (youtube e twitch) e Fifa+.

Veja também

Futebol Internacional Arsenal vence Manchester City nos pênaltis e conquista Community Shield