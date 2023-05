Sete partidas agitam oitavas de final da Copa do Brasil hoje (17); confira onde assistir aos jogos

Noite de Copa! Nesta quarta-feira (17), acontecem sete partidas válidas pelos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sport em campo contra o São Paulo, duelo entre os maiores campeões, Corinthians x Atlético-MG e mais. Confira onde assistir aos jogos:

Até o momento, apenas Flamengo e Fluminense se enfrentaram nessa fase da Copa do Brasil. Apesar do domínio rubro-negro, na última terça-feira (16), a partida terminou empatada sem gols.

Jogos desta quarta (17)

Palmeiras x Fortaleza (19h, Allianz Parque)

Onde assistir: SporTV e Premiere.

Santos x Bahia (19h, Vila Belmiro)

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere).

Grêmio x Cruzeiro (19h30, Arena do Grêmio)

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Sport x São Paulo (20h, Ilha do Retiro)

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Atlético-MG x Corinthians (21h30, Mineirão)

Onde assistir: Globo (menos PR, RJ, ES, PA, MA, RN e PB), SporTV, Premiere e Prime Video.

Athletico-PR x Botafogo (21h30, Arena da Baixada)

Onde assistir: Globo (PR, RJ, ES, PA, MA, RN e PB), SporTV, Premiere e Prime Video.

América-MG x Internacional (21h30, Independência)

Onde assistir: Amazon Prime Video.