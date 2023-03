A- A+

Copa do Nordeste Confira onde assistir aos jogos de Santa Cruz, Náutico e Sport na última rodada da Copa do Nordeste O Leão da Ilha já está garantido nas quartas de final; Timbu e Cobra Coral lutam pela vaga no grupo B

De forma simultânea, Santa Cruz, Náutico e Sport jogam, nesta quarta-feira (22), às 21h30, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

A Cobra Coral encara o Fortaleza, no Arruda, o Timbu recebe o Ferroviário-CE, nos Aflitos, e o Leão é o único que joga fora de casa, contra o CSA no estádio Rei Pelé.

Santa Cruz x Fortaleza

Com chance de se classificar ao mata-mata pelo grupo B, o Santa Cruz precisa da vitória contra o rival regional que busca a primeira posição do grupo A. O time pernambucano está na quinta colocação com nove pontos e ainda pode ultrapassar Náutico (4°), Sergipe (3°) ou ABC (2°) dependendo do tropeço de um dos concorrentes.

Confira onde assistir Santa Cruz x Fortaleza:

A partida terá transmissão de SBT, ESPN, Nosso Futebol e One Football.

Náutico x Ferroviário-CE

Diferente do rival local, o Náutico depende apenas de si para confirmar a classificação às quartas de final. Para o Timbu basta superar o Ferroviário, que já está garantido no mata-mata.

Confira onde assistir Náutico x Ferroviário

A partida terá transmissão do canal Nosso Futebol e One Football.

CSA x Sport

O Leão entra em campo em busca do primeiro lugar do grupo B e da liderança geral da primeira fase. O Sport tem 16 pontos, um a mais que o Fortaleza. Para ficar com a vantagem o Rubro-negro precisa repetir o mesmo resultado que o Fortaleza na rodada. Já o CSA não tem mais chances de se classificar e apenas cumpre tabela.

Confira onde assistir CSA x Sport:

A partida terá transmissão do canal Nosso Futebol e One Football.

