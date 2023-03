A- A+

CHAMPIONS LEAGUE Confira onde assistir Manchester City x RB Leipzig, pelo jogo de volta da Champions League Com a eliminatória empatada, City e Leipzig definem vaga no Etihad Stadium

Após empate pelo placar de 1x1 no jogo de ida, Manchester City e RB Leipzig decidem qual equipe ficará com uma das vagas nas quartas de final na Champions League, nesta terça-feira (14), às 17h. Todas as emoções desta partida serão transmitidas pela TNT Sports/HBO Max e SBT

No primeiro jogo, o time inglês foi bem superior durante quase todo o jogo. Ainda no primeiro tempo, Mahrez colocou os Citizens em vantagem. O City continou criando oportunidades, porém, não ampliou. Na etapa final o Leipzig reagiu e chegou ao empate com Gvardiol, contando ainda com falha de Ederson no lance.

Para o jogo de volta no Etihad Stadium, Pep Guardiola terá força máxima para a partida. O City conquistou um difícil vitória por 1x0, fora de casa, contra o Crystal Palace pela Premier League, no último final de semana.

Por outro lado, o Leipzig não poderá contar com a principal estrela da equipe, Nkunku teve uma lesão muscular em partida da Bundesliga e será desfalque certo. Por outro lado, Dani Olmo está libearado para a partida, porém, podendo atuar por apenas 20 minutos, como foi esclarecido por Marco Rose, treinador do RB Leipzig. No fim de semana, os Touros venceram por 3x0 o Borussia Monchenglabach.

Escalações prováveis:

Manchester City | Técnico: Pep Guardiola

Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, Grealish; Gündoğan; De Bruyne; Haaland.

RB Leipzig | Técnico: Marco Rose

Blaswich; Henrichs, Orbán, Gvardiol, Raum; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg; Werner, André Silva.

Onde assistir: TNT Sports/HBO Max

Horário: 17h

Local: Etihad Stadium (Inglaterra)

Veja também

FIFA Conselho da Fifa pode selar novo formato da Copa do Mundo com caminho mais longo rumo ao título