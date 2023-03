Confira onde assistir o clássico mineiro entre Cruzeiro x América e saiba prováveis escalações

A- A+

Neste sábado (11), a partir das 16h30, Cruzeiro e América fazem a partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O clássico será realizado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Nos últimos cinco jogos entre os times, o Coelho venceu todas as partidas. O confronto terá transmissão da Sportv e Premiere.

Líderes dos seus respectivos grupos, Cruzeiro e América chegaram na fase final em situações diferentes. Enquanto o Coelho continua invicto na temporada e ficou com mais de dez pontos à frente do segundo colocado, a Caldense, a Raposa teve um pouco mais de trabalho e se classificou com apenas um ponto a mais que o Tombense e dois do Democrata GV. Líderes dos seus respectivos grupos,chegaram na fase final em situações diferentes. Enquanto o Coelho continua invicto na temporada e ficou com mais de dez pontos à frente do segundo colocado, a Caldense, a Raposa teve um pouco mais de trabalho e se classificou com apenas um ponto a mais que o Tombense e dois do Democrata GV.

Já pela atual temporada, no último dia quatro de fevereiro, em partida válida pela terceira rodada do Mineirão, o América venceu pelo placar de 1x0, gol do atacante Henrique Almeida. Com o resultado, o Coelho estabeleceu cinco vitórias seguidas diante da Raposa. Essa marca passou a ser estabelecida justamente quando o Cruzeiro viveu um dos piores momentos do clube, ao passar três temporadas seguidas na Série B do Brasileiro.

O América, time de melhor campanha na fase inicial, terá vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Oliveira, Reynaldo e Matheus Jussa; William, Ian Luccas, Neto Moura e Kaiki; Nikão (Vital), Bruno Rodrigues e Gilberto.

América: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Arthur), Iago Maidana (Ricardo Silva), Éder e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio (Wellington Paulista).

Onde assitir: Sportv e Premiere

Horário: 16h30

Local: Arena do Jacaré (Sete Lagoas)

