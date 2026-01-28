A- A+

futebol Confira os adversários dos pernambucanos na Copa do Brasil 2026 CBF realizou nesta quarta-feira (28) os mandos de campo da primeira fase e chaveamento até a terceira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quarta-feira (28) os mandos de campo da primeira fase da Copa do Brasil 2026 e o chaveamento dos duelos até a terceira fase. Pernambuco será representado por quatro equipes na competição: Sport, Santa Cruz, Retrô e Maguary. Confira os adversários de cada clube.





O Maguary será o único pernambucano a estrear na primeira fase. O clube enfrenta o Laguna. O mando de campo é do time de Bonito. Nesta etapa, a Copa terá 14 confrontos envolvendo os 28 times de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC), com os jogos acontecendo entre os dias 18 e 19 de fevereiro.

Sport, Retrô e Santa Cruz entram na segunda fase da competição. Serão 88 clubes, com os 74 classificados antecipadamente e os 14 que avançaram na etapa anterior, com jogos únicos. Fênix e Cobra Coral serão mandantes, na Arena de Pernambuco.

O Santa encara o Sousa-PB, enquanto o Retrô enfrenta o Uberlândia. Os jogos devem ocorrer entre os dias 25 e 26 de fevereiro, além de 4 e 5 de março. O Sport pega fora de casa o ganhador da partida entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES, que se enfrentam na primeira fase.

Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) entram na terceira fase, também em jogo único, com embates nos dias 11 e 12 de março.

Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entram na quinta fase, com os outros 12 que avançaram nas etapas anteriores. Os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, com a ordem dos mandos e os confrontos definidos através de sorteio. A final da Copa do Brasil será em partida única, em estádio ainda a ser definido pela CBF.

