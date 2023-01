Confira os cenários para classificação de Santa Cruz e Retrô na Copinha

A- A+

Santa Cruz e Retrô entram em campo nesta terça-feira (10) para fazer seus últimos jogos pela fase de grupos da Copinha. Em cenários opostos, tanto a Cobra Coral quanto a Fênix têm chance de se classificar para a fase eliminatória da competição. Confira:

O Tricolor do Arruda está na terceira posição do grupo 30, com três pontos, empatado com o Ibrachina, que é o adversário desta terça. O Santa leva desvantagem no saldo de gols e por isso precisa da vitória para se classificar.

O líder do grupo tricolor é o Botafogo-PB, que já está classificado e precisa apenas empatar com o lanterna Canaã para garantir a primeira colocação.

O Retrô está no grupo 18. A equipe pernambucana tem três pontos, empatada com a Ponte Preta. Ao contrário do Santa, o Retrô está na segunda posição pela vantagem no saldo de gols. Precisa apenas do empate para avançar ao mata-mata. O líder do grupo do Retrô o América-MG, que já está classificado.

Sport e Náutico, os outros representantes pernambucanos jogaram na última segunda (09). O Leão se classificou em primeiro lugar e o Timbu foi eliminado.

Retrô x Ponte Preta

Horário: 13h

Onde assistir: Paulistão Play

Santa Cruz x Ibrachina

Horário: 13h15

Onde assistir: Paulistão Play

