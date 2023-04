A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Confira os classificados, os confrontos do mata-mata e os times rebaixados A primeira fase do Estadual terminou neste sábado (01) com seis times na disputa pelo título e quatro que vão disputar a segunda divisão

Neste sábado (01), aconteceu a última rodada da fase de grupos do Campeonato Pernambucano com todas as partidas disputadas de forma simultânea. Confira os classificados à próxima fase, os confrontos do mata-mata e os rebaixados.

O Caruaru City foi o único dos 13 clubes que não entrou em campo na última rodada por já ter feito todas as partidas. A rodada derradeira contou com os seguintes resultados: Belo Jardim 1 x 3 Santa Cruz, Central 0 x 1 Sport, Náutico 1 x 0 Petrolina, Íbis 1 x 4 Retrô, Porto 1 x 1 Maguary e Salgueiro 3 x 2 Afogados.

O Sport terminou na primeira posição, acompanhado do Retrô na vice-liderança. As duas equipes estão classificadas às semifinais. Náutico (3°), Petrolina (4°), Santa Cruz (5°) e Salgueiro (6°) vão disputar as quartas de finais, que são decididas em jogos únicos.

O Santa Cruz visita o Petrolina na próxima terça-feira (04), às 16h30. Já o Náutico recebe o Salgueiro, na quarta (05), às 20h. Em caso de empate, o semifinalista será decidido nos pênaltis.

O Sport espera o vencedor do confronto entre Petrolina x Santa Cruz para disputar a semifinal na sexta (07). E o Retrô aguarda o ganhador de Náutico x Salgueiro, no sábado (08).

Central (7°), Porto (8°) e Maguary (9°) permaneceram na primeira divisão do Estadual. Já Íbis (10°), Afogados (11°), Belo Jardim (12°) e Caruaru City (13°) foram rebaixados.



