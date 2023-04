A- A+

COPA DO BRASIL Confira os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil Sport é o único pernambucano na competição mais rentável do país

Com o fim da 3ª fase da Copa do Brasil, todos os clube classificados disputam as oitavas de final da competição mais rentável do país. São eles: América-MG, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Atlético-MG, Santos, Internacional, Palmeiras, Corinthains, Sport, Cruzeiro, Athlético-PR, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Grêmio.

Os confrontos serão definidos por novo sorteio, desta vez sem destinção de potes, ou seja, todos os clubes podem se enfrentar. O sorteio acontecerá na próxima terça-feira (2), às 13h, nas sede da CBF, onde também serão definidos os mandos de campos. Os jogos continuam sendo de ida e volta.

PREMIAÇÃO

A premiação para quem chegou nas oitavas foi de R$ 3,3 milhões. Se o clube conseguir vaga nas quartas, renderá uma cota de R$ 4,3 milhões.

Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase, e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 8,5 milhões. Já Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Sport, por terem entrado na competição apenas na terceira fase, acumulam R$ 5,4 milhões.

