A- A+

COPA DO BRASIL Confira os confrontos de volta dos times nordestinos na 3ª fase da Copa do Brasil Náutico joga nesta terça, às 19h contra o Cruzeiro. Já o Sport encara o Coritiba na quarta-feira (26), no mesmo horário

Leia também

• Adversário do Sport na Copa do Brasil, Coritiba não vence uma partida há dois meses

• Tabu, vantagem do empate e prêmio milionário em jogo: Náutico encara Cruzeiro pela Copa do Brasil

• Em grande fase, Sport encara um Coritiba em crise e de técnico novo nesta quarta (26)

• Após pedido do jogador, Paulo Miranda tem contrato rescindido com o Náutico

Nesta semana acontecem os jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Além de Sport e Náutico, outros cinco clubes nordestinos entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição mais rentável do país.

Nesta terça-feira (25), os dois alvirrubros (pernambucano e alagoano) entram em campo, ambos duelam fora de casa. O Náutico enfrenta o Cruzeiro na Arena Independência, às 19h, precisando segurar o empate, já que ganhou o primeiro jogo por 1x0 nos Aflitos. Já o CRB visita o Athlético-PR, na Arena da Baixada. Como o primeiro jogo foi 1x0 no Rei Pelé, o Galo precisa do mesmo resultado do Timbu. O jogo é às 21h30.

Na quarta-feira (26), outros dois representantes nordestinos entram em campo. O Sport Clube de Recife enfrenta o Coritiba na Ilha do Retiro, às 19h, tendo que ganhar por um gol de diferença para passar de fase, já que o primeiro jogo foi 3x3. O também Leão, mas o Leão do Pici, entra em campo às 19h30, contra o Águia de Marabá, podendo perder até por quatro gols de diferença, devido ao placar elástico do primeiro jogo, 6x1.

Já na quinta-feira (27), o Bahia encara o Volta Redonda na Fonte Nova, às 19h. Como ganhou o primeiro jogo por 2x1, o Tricolor Baiano precisa segurar o empate para sair com a classificação. Em Maceió, o CSA recebe o Internacional no Rei Pelé, às 20h. O Azulão perdeu o primeiro jogo por 2x1, mas vai decidir esse jogo em casa, tendo que ganhar por dois gols de diferença para passar, sem precisar ir para a disputa de pênaltis. Por fim, o ABC visita o Grêmio na Arena do Grêmio, às 21h30. O clube alvinegro tem a situação mais difícil entre os nordestinos. Como perdeu o primeiro jogo por 2x0, tem que ganhar por três tentos de diferença para assegurar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.



Veja também

FUTEBOL DE CEGOS Petrolina sedia Campeonato Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2023