Copa do Brasil Confira os dias e horários das estreias de Santa Cruz, Náutico e Retrô na Copa do Brasil Times pernambucanos enfrentarão equipes que estão vivendo bons momentos em seus respectivos estaduais

A Copa do Brasil é vista como uma das grandes oportunidades de gerar receitas pelos clubes. E os pernambucanos já sabem quando terão os primeiros compromissos na competição. O Santa Cruz estreia no dia 28 de fevereiro. Enquanto que Náutico e Retrô entrarão em campo no dia 1º de março.



O Tricolor do Arruda viaja para Minas Gerais e enfrenta o Democrata de Governador Valadares. Os mineiros estão na segunda colocação do 'Grupo C', na frente do Cruzeiro. No último sábado (11), a equipe democratense vendeu caro a derrota para o América/MG, por 2x1, fora de casa.

Já o Timbu viaja para enfrentar o São Bernardo-SP. Os paulistas estão em ótima fase, conquistaram vitórias diante de Corinthians e Guarani nas últimas rodadas, sendo 2x0 contra o Timão e 5x1 diante do Bugre.

Santa Cruz e Náutico jogam com a vantagem do empate. Por outro lado, para o Retrô só a vitória interessa. A Fênix de Camaragibe recebe o Avaí, na Arena de Pernambuco. Os catarinenses estão na sexta colocação, dentro da zona de classificação para as quartas de final.

Os três clubes estão no 'Grupo-III' da divisão de cotas da Copa do Brasil e receberam um montante de R$ 750 mil. Caso os pernambucanos passem de fase, cada um receberá R$ 900 mil de premiação.

O Sport, outro clube pernambucano na competição, fará estréia apenas na terceira fase.

Democrata-MG x Santa Cruz - 28/02 - 19h30

São Bernardo-SP x Náutico - 01/03 - 20h

Retrô x Avaí - 01/03 - 21h30

