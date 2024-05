A- A+

Mobilidade Com Expresso Arena, confira os esquemas de mobilidade para o jogo entre Sport x Fortaleza Opção extra de ônibus sairá da Ilha do Retiro e realizará ida e volta dos torcedores

O Grande Recife Consórcio de Transporte divulgou o esquema especial de ônibus para o jogo entre Sport x Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida acontece às 18h deste domingo (24), na Arena Pernambuco. A novidade desta vez fica por conta do Expresso Arena, que realizará o transporte de ida e volta dos torcedores Rubro-negros pelo valor de R$20.

A linha 058 - Expresso Arena será disponibilizada saindo ao lado do estádio da Ilha do Retiro, na rua Prefeito Lima Castro, onde está localizada a bilheteria para torcida visitante, a partir das 14h. As passagens podem ser adquiridas no local.

Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa. Toda a operação será realizada sob a supervisão dos agentes de Fiscalização do GRCTM.

Confira abaixo o itinerário da linha:



Sentido Ilha do Retiro/Arena

Rua Prefeito Lima Castro, Rua Prefeito Jorge Martins (Beira Rio), Túnel Chico Science, Alça de acesso para a Av. Sport Club do Recife, Av. Eng. Abdias de Carvalho, BR-232, BR-408, Arena/PE;

Sentido Arena/Ilha do Retiro

Arena/PE, BR-408, BR-232, Abdias de Carvalho, Av. Sport Club do Recife

Além do Expresso Arena, os torcedores contarão com a já tradicional linha 047- TI Cosme e Damião/Arena para irem ao estádio. O transporte será ativada a partir das 14h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

O Grande Recife orienta que o torcedor, antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado.

Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade ou abatimento tarifário. O Grande Recife sugere ao torcedor utilizar o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e lá embarcar na linha de ônibus com destino a Arena de Pernambuco.

Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, serão realizados ajustes.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Metrô

A CBTU divulgou que o Metrô do Recife manterá seu horário normal de funcionamento até às 23h. Além disso, a Companhia informou também que haverá o monitoramento da demanda de passageiros pelo sistema de Circuito Fechado de Tv (CFTV). Ao todo, serão 1380 câmeras filmando todas as plataformas.

Em caso de aumento da demanda, mais trens serão injetados no sistema.

Veja também

Futebol Internacional Milan anuncia o fim do ciclo do técnico Stefano Pioli ao final da temporada