A- A+

Sport Confira os gols do Sport diante do Retrô que garantiram o 43º título do Campeonato Pernambucano Vagner Love e Gabriel Santos marcaram na vitória do Leão

O Sport venceu o Retrô por 2 a 0, neste sábado (22), na Ilha do Retiro, e conquistou seu 43º título do Campeonato Pernambucano. O Leão já tinha derrotado a Fênix por 2 a 1 no jogo de ida. Confira os gols marcados por Vagner Love e Gabriel Santos que garantiram mais um título rubro-negro.

O Sport abriu o placar ainda no primeiro tempo com Vagner Love. O camisa nove recebeu a bola de Fabinho, driblou dois defensores e balançou as redes.

FAZ O . TEM GOL DO HÔMI NA FINAL! #EmBuscaDo43º pic.twitter.com/gtTKG2cFji — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2023

No segundo tempo, o Retrô chegou a pressionar em alguns momentos, principalmente após a expulsão do lateral-direito Ewerthon. Porém, no final da partida, Gabriel Santos recebeu o passe de Love e bateu sem chances para o goleiro Jean.

GABRIEL SANTOS PRA AMPLIAR NA FINAL! #EmBuscaDo43º pic.twitter.com/tl3u8ZnEmE — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2023

O Sport já tem uma nova decisão na quarta-feira (26), contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou 3 a 3.



Veja também

Retrô Técnico do Retrô critica arbitragem e afirma que vai chegar na final no ano que vem