Confira os jogos da Copa dos Migrantes e Refugiados

Com o intuito de valorizar a inclusão social e a integração de estrangeiros no País, a Copa dos Migrantes e Refugiados será disputada neste domingo (12), na Arena de Pernambuco, a partir das 14h. A cerimônia de abertura do evento aconteceu nesta quinta (9), no Salão Nobre da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).



Realizada pela primeira vez em Pernambuco, o torneio reunirá imigrantes de vários países africanos e da América do Sul. O primeiro jogo será entre um time feminino que contém jogadores pernambucanos contra imigrantes. Após o confronto, duas semifinais serão realizadas: Benin x Angola e Senegal x Venezuela. Os vencedores seguem para a final do torneio.



“Um desafio grande que temos é incluir pautas com causas sociais. Nós percebemos que estamos contribuindo de alguma forma com a sociedade. É um projeto que alimenta sonhos. Que mexe com quem está longe da família. Esse momento é mais do que a gente competir, é um momento de união, de uma mistura de culturas”, afirmou o diretor de competição da Federação Pernambucana de Futebol, Gustavo Sampaio.





Daniel Lins, assessor jurídico e de Incidência Política da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e secretário-geral da Comissão de Direito dos Migrantes e Refugiados da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE), ressaltou a importância da realização do evento na Arena. “Esse dia representará um momento ímpar para os migrantes e refugiados que sabem que queremos a integração social para o convívio em harmonia”, pontuou.

