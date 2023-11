A- A+

Eliminatórias da copa Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo desta terça-feira (21); veja onde assistir e horários As partidas são válidas pela sexta rodada da competição, que definirá as seleções sul-americanas que farão parte da Copa do Mundo de 2026

Brasil x Argentina

No confronto mais esperado da competição, o Brasil, quinto colocado e sem vencer há três partidas, enfrenta a atual campeã da Copa do Mundo, que ocupa a liderança da tabela com 12 pontos. A bola rola no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV

Colômbia x Paraguai

A Colômbia, única seleção invicta, que ocupa a terceira colocação com nove pontos, encara o Paraguai, sétimo na tabela com cinco pontos, às 20h (horário de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. A partida será transmitida no SporTV4

Uruguai x Bolívia

A Celeste, vice-líder da competição somando dez pontos, entra em campo contra a La Verde, vice-lanterna que somou apenas três pontos na competição, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. A partida será transmitida pelo SporTV.

Equador x Chile

O Equador, que está na sexta posição somando cinco pontos, recebe o Chile, oitavo colocado com a mesma pontuação, porém, com desvantagem no saldo de gols, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador. A partida será transmitida pelo SporTV.

Peru x Venezuela

O Peru é o lanterna da competição. Das cinco partidas disputadas até o momento, perdeu quatro e empatou uma. No lado visitante, a Venezuela ocupa a quarta colocação, somando oito pontos, um a mais do que o Brasil, tendo perdido apenas uma partida. As seleções se enfrentam às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, A partida será transmitida pelo SporTV 2.



Veja também

Seleção Brasileira Desde 2000, seleção jogou apenas nove vezes no Maracanã; veja lista dos jogos