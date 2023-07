A- A+

Futebol Confira os jogos desta quarta (26) da Copa do Mundo feminina Principal confronto do dia será entre Estados Unidos e Holanda, no Wellington Regional, na Nova Zelândia, pelo Grupo E

Finalistas da edição passada da Copa do Mundo feminina, Estados Unidos e Holanda voltam a se encontrar nesta quarta (26), às 22h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E do torneio. O duelo será no Wellington Regional. Ambas equipes estrearam com vitória, com as norte-americanas derrotando o Vietnã por 3x0, enquanto as holandesas bateram Portugal por 1x0.





Mais cedo, outros três confrontos acontecerão pela segunda rodada da Copa. Pelo Grupo C, às 2h, o Japão encara a Costa Rica, no estádio Dunedin. Pela mesma chave, às 4h30, no Eden Park, jogam Espanha e Zâmbia. Asiáticas e europeias dividem a liderança, ambas com três pontos.



Fechando a lista de jogos do dia, no Perth Retangular, o Canadá enfrenta a Irlanda. As canadenses empataram em 0x0 na estreia, contra a Nigéria. Já as irlandesas perderam por 1x0 para a anfitriã Austrália.

