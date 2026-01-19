Confira os jogos desta terça-feira na Liga dos Campeões da Europa

A- A+

Depois de uma pausa de mais de um mês, a Liga dos Campeões da Europa está de volta, com os primeiros confrontos de 2026. Nesta terça-feira (20), nove partidas abrem a sétima rodada da primeira fase.









Confrontos



Um dos principais encontros do dia será entre Arsenal/ING e Internazionale/ITA, às 17h (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza. Os ingleses estão na liderança, com 100% de aproveitamento e 18 pontos conquistados. Os italianos estão em sexto, com 12. Os dois clubes também lideram os respectivos campeonatos nacionais que disputam.



No mesmo horário, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid/ESP recebe o Monaco/FRA. Ex-jogador do clube francês e atual artilheiro da Liga, com nove gols, Mbappé analisou o duelo.



"O Monaco não vive o seu melhor momento, mas na Europa sabe competir, sofrer e é um time de alto nível. Precisamos jogar com intensidade desde o começo, buscar a vitória e garantir um lugar entre os oito primeiros. Todo mundo sabe que uma noite de Champions no Bernabéu é uma vantagem para nós, e precisamos tirar proveito disso", apontou.



O francês também saiu em defesa do brasileiro Vinicius Júnior, vaiado no jogo passado do Real. "Vini Jr. é humano. É normal se sentir afetado quando falam mal de você. Às vezes é justo, outras não. Ele é um grande jogador e uma pessoa incrível. Tenho a sorte de conhecê-lo e tenho muito carinho por ele. Como equipe, precisamos protegê-lo melhor para que não fique nessa posição de estar sozinho diante das críticas. Ele precisa saber que nunca estará sozinho aqui no Real Madrid. Todo o elenco e o clube estão sempre com ele. Vamos protegê-lo para que entregue a melhor versão, porque quando está no seu máximo nível, é um dos melhores do mundo."



Atual campeão da Liga, o Paris Saint-Germain/FRA visita o Sporting/POR, no José Alvalade. Os franceses estão em terceiro, com 13 pontos. Mesma pontuação do Manchester City, em quarto, que pega o Bodo/Glimt/NOR, no Aspmyra.



Outros dois campeões da competição entram em campo nesta tarde. O tetracampeão Ajax/HOL, detentor das taças de 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 e 1994-1995, enfrenta o Villarreal/ESP, no El Madrigal. No Tottenham Stadium, o time da casa terá pela frente o Borussia Dortmund/ALE, ganhador do torneio em 1996-1997.



Complemento



Os demais jogos do dia serão Kairat/CAZ x Brugge/BEL, no Central Stadium, Olympiakos/GRE x Bayer Leverkusen/ALE, no Georgios Karaiskakis, e Copenhague/SUI x Napoli/ITA, no Parken.

