Copa do Mundo feminina Confira os jogos deste fim de semana na Copa do Mundo feminina A Holanda encara Portugal, às 4h30 (horário de Brasília), no Dunedin, pelo Grupo E. Mais cedo, às 2h, é a vez da Suécia enfrentar a África do Sul, no G, no Wellington Regional

Duas seleções vice-campeãs mundiais entram em campo neste domingo, pela primeira fase da Copa do Mundo feminina. Segundo lugar em 2019, a Holanda encara Portugal, às 4h30 (horário de Brasília), no Dunedin, pelo Grupo E. Mais cedo, às 2h, é a vez da Suécia, que ficou com a prata no Mundial de 2003, enfrentar a África do Sul, no G, no Wellington Regional.



Na terceira participação consecutiva em mundiais, a Holanda perdeu uma peça importante no elenco. A atacante Vivianne Miedema teve uma lesão no ligamento no joelho e não joga o torneio. Sem ela, as holandesas apostam em Jill Roord e Fenna Kalma.No lado português, as principais atletas são Jéssica Silva e Kika Nazareth - essa última é a mais jovem jogadora a jogar uma Copa pelo país lusitano.



A Suécia tenta se recuperar do baque ao perder Hanna Lundkvist, cortada por conta de uma lesão no tornozelo. Stina Lennartsson foi chamada para substituí-la. A África do Sul também viveu um ambiente conturbado, mas o motivo foi outro. As jogadoras convocadas pela técnica Desiree Ellis se recusaram a disputar um amistoso preparatório contra Botsuana, em protesto pela falta de pagamento de uma premiação dada pela Fifa para as atletas convocadas.





Quem também joga no fim de semana é a França. As europeias pegam a Jamaica, às 7h, no Sidney Football, pelo Grupo F. Esse jogo é de interesse ao Brasil, que está na mesma chave e entra em campo na segunda, às 8h, contra Panamá, no estádio Hindmarsh.

