COPA DO BRASIL Confira os jogos dos times nordestinos na 3° fase da Copa do Brasil Náutico e Sport são os representantes pernambucanos nesta fase da competição mais rentável do Brasil

Nesta terça-feira (11) começa a 3° fase da Copa do Brasil. Além dos 20 classificados da última fase, participam desta fase os times classificados à Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), o campeão da Série B (Cruzeiro), o campeão da Copa Verde (Paysandu), o vice da Copa do Nordeste (Sport) e o nono colocado do último Brasileiro (São Paulo).

Por meio de sorteio foram definidos os confrontos e mando de campo dos jogos, que terão confrontos de ida e volta.

Os representantes nordestinos já começam a jogar a partir desta terça-feira (11). O Bahia encara o Volta Redonda fora de casa, às 16h30. Presente desde a primeira fase da competição, o tricolor baiano passou por Jacuipense e Camboriú. O CSA encara o Internacional no Beira Rio, às 20h. O Azulão passou por Tuna Luso e Brusque até chegar na 3° fase da competição. Já o Fortaleza conseguiu sua classificação direta nessa fase da competição, e encara o Águia de Marabá no Castelão, às 21h30.

Na quarta-feira (12), outros dois representantes nordestinos entram em campo. O Sport Clube de Recife enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, às 19h. O Leão da Praça da Bandeira entrou diretamente nessa fase da competição depois de ter conseguido a classificação direta por ter sido vice-campeão da Copa do Nordeste em 2022. Outro que entra em campo na quarta é o CRB. O time alvirrubro, que passou por União Rondonópolis e Operário-MS, agora encara o Athletico-PR, no Estádio Rei Pelé, às 19h30.

Na quinta-feira (13), O Clube Náutico Capibaribe encara o Cruzeiro, depois de ter passado por São Bernardo e Vila Nova. O jogo acontece às 19h, nos Aflitos. Dando fim aos clubes nordestinos, o ABC enfrenta o Grêmio no Frasqueirão, às 21h30. O clube alvinegro passou por Tuntum, e desbancou o Vasco da Gama, e agora encara mais um confronto de peso na competição mais rentável do Brasil.

Confira todos os jogos:

Ida

11/04 (terça-feira)

16h30 - Volta Redonda x Bahia

19h - Botafogo-SP x Santos

20h - Internacional x CSA

21h30 - Fortaleza x Águia de Marabá

21h30 - São Paulo x Ituano

12/04 (quarta-feira)

16h30 - Nova Iguaçu x América-MG

19h - Coritiba x Sport

19h30 - CRB x Athletico-PR

19h30 - Fluminense x Paysandu

20h - Palmeiras x Tombense

21h30 - Atlético-MG x Brasil-RS

21h30 - Ypiranga x Botafogo-RJ

21h30 - Remo x Corinthians

13/04 (quinta-feira)

19h - Náutico x Cruzeiro

20h - Maringá x Flamengo

21h30 - ABC x Grêmio

Volta

25/04 (terça-feira)

19h - Cruzeiro x Náutico

20h - Paysandu x Fluminense

21h30 - Sport x Coritiba

21h30 - Ituano x São Paulo

21h30 - Athletico-PR x CRB

26/04 (quarta-feira)

19h - Santos x Botafogo-SP

19h - América-MG x Nova Iguaçu

19h30 - Brasil-RS x Atlético-MG

19h30 - Águia x Fortaleza

20h - Tombense x Palmeiras

21h30 - Flamengo x Maringá

21h30 - Corinthians x Remo

27/04 – (quinta-feira)

19h - Bahia x Volta Redonda

19h30 - Botafogo-RJ x Ypiranga

20h - CSA x Internacional

21h30 - Grêmio x ABC



