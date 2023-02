A- A+

Futebol Confira os memes após a derrota do Flamengo por 3x2 para o Al Hilal, no Mundial de Clubes Rubro-negro caiu na semifinal do torneio e adiou o sonho do bicampeonato mundial; Vitor Pereira foi o maior alvo da zoação dos internautas

“Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”. Os espanhóis terão que esperar mais um pouco para encontrar com o Flamengo em uma final de Mundial de Clubes. Por culpa dos próprios rubro-negros. Já ansiosos com uma possível decisão com os merengues, os jogadores esqueceram de cumprir o objetivo inicial: passar do Al Hilal. Diante dos árabes, os brasileiros vacilaram e perderam por 3x2, na semifinal. A eliminação gerou tristeza nos flamenguistas, mas muita piada de outros torcedores nas redes sociais. O técnico Vitor Pereira e o atacante Gabigol foram os maiores alvos.

“Tite devia ter levado Gabigol pra Copa, que grande injustiça”



Realidade: não faz gol nem no Mundial de Clubes. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 7, 2023

Jogadores que tem mais gols que o Gabigol no mundial de clubes.



Eu começo: pic.twitter.com/2ViVlLl5dc — Futmais | Menino Fut (@futtmais) February 7, 2023

E O GABIGOL HEIN GALERA pic.twitter.com/m91YBHRnZH — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) February 7, 2023

Querido diário, hoje eu quis voltar pro Corinthians pic.twitter.com/kvDez7UGB1 — desimpedidos (@desimpedidos) February 7, 2023

Vítor Pereira chegando assim no vestiário no final do jogo pic.twitter.com/VMRnX2wpFV — Teteu ao Contrário (@suet4M) February 7, 2023

Durante a comemoração do título da Libertadores, Marcos Braz puxou a música: “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!”



Hoje o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal na semifinal do Mundial.



Reprodução pic.twitter.com/PxzpuYwBS7 — Mundo da Bola (@mundodabola) February 7, 2023

Dorival Jr vendo o Vitor Pereira passando vexame e tirando arrascaeta e Everton Ribeiro: pic.twitter.com/RLbLKv5DD4 — zanchi (@zanchisci) February 7, 2023

