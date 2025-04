A- A+

Breaking Dance Confira os pódios da 16ª Mostra Pernambucana de Breaking Ginga Quadra do Erem Dom Sebastião Leme, na Zona Sul do Recife, foi palco das batalhas de danças urbanas

A Mostra Pernambucana de Breaking Ginga Bboys e Bgirls definiu os pódios da 16ª edição após a disputa das batalhas de breaking, no último fim de semana, na quadra esportiva da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Dom Sebastião Leme, na comunidade do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Todos os campeonatos também têm a realização da Beat Malungo Produções e da Arte Engajada Produções, com incentivo da Prefeitura do Recife por meio do edital Recife Virado na Periferia (Programa Nacional Aldir Blanc - PNAB-Recife/PE - 2024), via Ministério da Cultura.



Pódios

O pódio da modalidade 1x1 ficou composto por Naldo (campeão), Yagami (2º lugar) e Lua (3º lugar). Além de troféus e brindes, o trio recebeu prêmio em dinheiro: campeão (R$ 1.000); vice-campeão (R$ 800); 3º colocado (R$ 350).

Já o pódio da modalidade 3x3 formou-se coletivamente: Break Soul Science.Crew (campeão); PE Original Style Crew (2º colocado); Fuck The Crowds Crew (3º colocado). A premiação para este duelo foi a seguinte: 1º lugar (R$ 4.000 + troféus e brindes); 2º lugar (R$ 2.000 + troféus e brindes); 3º lugar (R$ 1.000 + troféus e brindes).

Vale destacar que o duelo 1x1 reuniu 32 participantes e a presença de pessoas pernambucanas e nordestinas escolhidas para atuar artisticamente, como Dj Renna; Mc Okado do Canal; jurado Pacheco - Bboy. A modalidade 3x3 movimentou 16 grupos e crews participantes, mais a seguinte formação profissional - Dj Phino; Mc Foguinho; Corpo de jurados - Supreme Boyz Crew, de João Pessoa, capital da Paraíba.

A Ginga Bboys e Bgirls existe desde 2008 e tem a produção do professor e sociólogo Sérgio Ricardo, além de coordenador do projeto. “As danças urbanas são educativas, uma vez que destaca a identidade da periferia, assim como a conscientiza sobre a importância da cultura de paz, contribuindo dessa forma para a sociedade. Além do mais, traz a diminuição da depredação do patrimônio público, justamente pelos laços de pertencimento que são fortalecidos entre comunidade e escola pública. O movimento hip hop está presente em espaços educacionais”, destacou.



Projeto

Toda esta programação de arte, cultura, educação e lazer ocorre na Erem Dom Sebastião Leme. Iniciadas em março deste ano, as ações estão distribuídas ao longo de nove meses seguidos, com a conclusão das atividades em novembro de 2025. Vale reforçar que a iniciativa também é um espaço de criação artística, da coletividade e de expressão da identidade, onde as habilidades criativas são desenvolvidas juntamente com temáticas racial, social, de gênero, política, cultural e educativa.

“O objetivo é sempre para além do empoderamento da cultura hip hop, a partir das danças urbanas, presente no Estado de Pernambuco desde 1983. Isso porque, dentro das periferias, buscamos o fortalecimento da base social, econômica e produtiva. E por isso estamos na luta para formar ainda mais jovens da rede pública de ensino, dialogando diretamente com a cultura hip hop”, declarou.

Além dos campeonatos de breaking, a mostra é composta por oficinas de danças urbanas (breaking e popping), rodas de diálogo sobre o movimento hip hop e curso de elaboração, gestão e prestação de contas de projetos culturais.

As inscrições para as oficinas de danças urbanas foram abertas para o público em geral, com prioridade para estudantes, jovens de escolas públicas, moradores e moradoras da própria comunidade local, sem vínculo institucional com o Erem Dom Sebastião Leme. As pessoas com menos de 18 anos de idade apresentam a declaração de permissão dos pais ou responsáveis para validar a participação. A vivência ocorre aos sábados, sempre das 14h às 16h, com duração de mais de quatro meses. Começou no dia 22 de março e vai até 2 de agosto, totalizando 20 encontros na quadra esportiva do Erem.

